桃園市納管笑氣 自治條例草案最快本月預告

笑氣方便取得，成為年輕人開趴常見助興物質，警方臨檢摩鐵、KTV時有斬獲，昨天還發生20歲女子大喇喇帶笑氣鋼瓶搭計程車，直接在車上吸笑氣，甚至嗆員警只能用社維法辦她。桃市府指出，環保署已預告笑氣為關注化學物質，預計10月公告，非法持有最高罰30萬元，市府鑑於特定氣體可能危害，自治條例草案最快本月對外預告。

由於笑氣是吸入性全身麻醉劑，並非列管毒品，若攔檢發現車輛載運笑氣鋼瓶，因為單純持有不違法，只能放行，查獲吸食笑氣才能依社會秩序維護法裁罰，但罰則不重，處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，造成笑氣濫用，進而戕害青少年身心健康。

桃市衛生局指出，吸食笑氣危害人體健康，為加強管控笑氣，環保署7月份預告工業用笑氣為關注化學物質，無論製造、輸入、販賣、使用與貯存等都須受管制，市府衛生局今年著手擬定桃園市特定氣體不當使用防制自治條例不與中央牴觸，謹慎制定中。

衛生局心理健康科長洪健翔說，條例草案擬定完成已送法制單位修正文字，由於其他縣市還未有相關自治條例，審查過程嚴謹，希望成為他縣市範本，因此來回修正多次，草案最快在本月對外預告，後續彙整外界意見後修正，再送法規會與市政會議。