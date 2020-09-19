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影／二仁溪出海口舢舨翻覆 6河局委外測量廠商1死1傷

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南與高雄交界處二仁溪出海口，今天上午9時傳出舢舨翻覆意外，船上3人落海，海巡及警消據報後趕往現場救援，2人自行游上岸，1人無恙、1人輕微擦傷；溺水的郭姓男子漂流在海面上，經救上岸後已無呼吸心跳，送醫搶救後仍告不治。據調查，該舢舨為第六河川局委外廠商自高雄永新漁港出海，赴二仁溪沿岸測量海岸地形，遇上長浪而翻覆釀1死1傷。

據調查，傷者陳姓男子是船長、64歲、輕微嗆傷、左中指及無名指撕裂傷，神智清醒，包紮後送成大無礙；溺者郭姓男子是工程人員、47歲、經救起後沒有呼吸心跳，緊急施予心肺復甦術，後送台南市立醫院急救後仍不治。另30歲洪姓男子也是工程人員，自行游上岸，未受傷。

第六河川局副局長郭建宏指出，該局為二仁溪北岸堤防工程，委託廠商測量沿岸地形及深度，未料遇到意外。他說，該局工程均會保意外險外，委外廠商也需負責雇用員工安危，如遇類似職安意外，也有檢討改進的必要，避免類似意外發生。

第一一岸巡隊參謀主任江展蔚指出，今日上午8時，接獲白砂崙守望哨通報，目擊二仁溪出海口一艘舢舨因湧浪過大翻覆，陳、洪2人正攀附於翻覆的舢舨上，郭則落海等待救援；海巡艇及興達責任區派出人車前往協處，抵達現場發現翻覆的膠筏遭湧浪沖打至岸際消波塊旁。

陳、洪自行游上岸，洪無恙、陳輕微擦傷，隨即送醫處置，另郭經現場海域及岸際人員持續搜索，在親水公園右前方堤防旁消波塊發現，即由海巡及消防人員合力將人員救起移至堤防處，當場沒有呼吸心跳，後送台南市立醫院急救仍不治。

高雄白砂崙守望哨通報，目擊二仁溪出海口一艘舢舨因湧浪過大翻覆，陳、洪2人正攀附於翻覆的舢舨上，郭則落海等待救援。記者邵心杰／翻攝
高雄白砂崙守望哨通報，目擊二仁溪出海口一艘舢舨因湧浪過大翻覆，陳、洪2人正攀附於翻覆的舢舨上，郭則落海等待救援。記者邵心杰／翻攝
郭姓工程人員在親水公園右前方堤防旁消波塊被發現，現場沒有呼吸心跳，經後送台南市立醫院急救仍告不治。記者邵心杰／翻攝
郭姓工程人員在親水公園右前方堤防旁消波塊被發現，現場沒有呼吸心跳，經後送台南市立醫院急救仍告不治。記者邵心杰／翻攝

海巡 工安 溺水

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