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吃完土雞栽入3米深溪流 高雄美濃車禍一死兩傷
高雄市美濃區黃蝶翠谷附近下午發生一死兩傷車禍，徐姓男子開車載兩名女子與一名男童上山吃土雞，下山時轎車因不明原因往路旁溪流偏移，最後墜入深達三米的溪底，車底朝天、徐姓駕駛人當場傷重失去呼吸心跳，其他人受輕傷，沒有生命危險。
警方獲報，今天下午2點多，美濃區廣林里朝元寺附近山溝發生轎車翻覆，一輛黑色轎車從路面栽落溪底，車底朝天，車上有三名大人一名小孩，警消抵達現場時，66歲徐姓男子已被熱心路人救起，但當場失去呼吸心跳，車上另有劉姓與鄭姓女子，年約6歲的小男童僅受輕傷。
轎車墜落地點距離土雞城不到100公尺，雖然溪水不深，但目測高度約3公尺左右。警方表示，車上4人是朋友關係，徐姓駕駛沒有酒駕，詳細事故原因還要調查釐清。
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