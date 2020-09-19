吃完土雞栽入3米深溪流 高雄美濃車禍一死兩傷

高雄市美濃區黃蝶翠谷附近下午發生一死兩傷車禍，徐姓男子開車載兩名女子與一名男童上山吃土雞，下山時轎車因不明原因往路旁溪流偏移，最後墜入深達三米的溪底，車底朝天、徐姓駕駛人當場傷重失去呼吸心跳，其他人受輕傷，沒有生命危險。

警方獲報，今天下午2點多，美濃區廣林里朝元寺附近山溝發生轎車翻覆，一輛黑色轎車從路面栽落溪底，車底朝天，車上有三名大人一名小孩，警消抵達現場時，66歲徐姓男子已被熱心路人救起，但當場失去呼吸心跳，車上另有劉姓與鄭姓女子，年約6歲的小男童僅受輕傷。