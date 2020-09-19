亞聚林園廠竄黑煙起火空污 高市環保局要罰

亞聚林園廠火警，濃煙四起。圖／翻攝自臉書「林園五四三～聊天專用」 林保光 亞聚公司林園廠今天發生排放黑煙事故，高雄市環保局到場了解發現是製程反應器破裂盤異常洩壓，現場濃煙密布，幸由消防系統滅火，環保局將依空污法告發開罰10萬元到500萬元。

高雄市前鎮區11日發生華運倉儲管線乙烯外洩意外，17日鳥松區又因業者堆置廢棄化學物引惡臭；高雄市政府消防局下午獲報，指位於林園區工業一路的亞洲聚合股份有限公司林園廠冒黑煙，到場確認是生產塑膠粒子生產線開機時，跳機產生黑煙，廠方人員立即關機處理，無人員受傷。

環保局人員下午1時許到亞聚公司林園廠稽查，發現是因製程反應器破裂盤異常洩壓，製程安全閥跳脫，導致反應器中製程氣體燃燒，碳粒產生大量火光及黑煙散布大氣，現場濃煙密布，將依據空氣污染防制法第32條告發新台幣10萬元至500萬元。環保局表示，尚未影響當地空氣品質。

環保局呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線（07-7317600）或1999，稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證；同時也歡迎民眾揪出污染排放源，讓污染工廠無所遁形。