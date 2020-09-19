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亞聚林園廠竄黑煙起火空污 高市環保局要罰

中央社 / 高雄19日電

亞聚林園廠火警，濃煙四起。圖／翻攝自臉書「林園五四三～聊天專用」 林保光
亞聚林園廠火警，濃煙四起。圖／翻攝自臉書「林園五四三～聊天專用」 林保光
亞聚公司林園廠今天發生排放黑煙事故高雄市環保局到場了解發現是製程反應器破裂盤異常洩壓，現場濃煙密布，幸由消防系統滅火，環保局將依空污法告發開罰10萬元到500萬元。

高雄市前鎮區11日發生華運倉儲管線乙烯外洩意外，17日鳥松區又因業者堆置廢棄化學物引惡臭；高雄市政府消防局下午獲報，指位於林園區工業一路的亞洲聚合股份有限公司林園廠冒黑煙，到場確認是生產塑膠粒子生產線開機時，跳機產生黑煙，廠方人員立即關機處理，無人員受傷。

環保局人員下午1時許到亞聚公司林園廠稽查，發現是因製程反應器破裂盤異常洩壓，製程安全閥跳脫，導致反應器中製程氣體燃燒，碳粒產生大量火光及黑煙散布大氣，現場濃煙密布，將依據空氣污染防制法第32條告發新台幣10萬元至500萬元。環保局表示，尚未影響當地空氣品質。

環保局呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線（07-7317600）或1999，稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證；同時也歡迎民眾揪出污染排放源，讓污染工廠無所遁形。

高雄市 空污 事故

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