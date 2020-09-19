聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／警遭槍轟腦成植物人照顧23年離世 父：以兒子為榮
23年前在台北縣（現新北市）板橋分局服務警員呂進全，遭歹徒開車衝撞奪槍，近距離轟腦成為植物人，送回嘉義縣由家人照顧，昨天上午呂進全全身器官衰竭，在父親和家人陪伴下離世，享年48歲，呂父強調以兒子為榮，原以為孩子能醒過來，但願望還是沒實現，希望公權力伸張、保護基層員警。
嘉義縣警察局長廖宗山說，近日將帶警局急難救助金探視慰問殉職勇警呂進全父親及家人，並到靈前祭拜，協助呂進全家人善後，後續因公殉職撫卹金申請等相關事宜，因呂進全服務單位是新北市升格前的台北縣警板橋警分局，已指示人事室報警政署處理。
呂進全的父親呂錦漳，昨天在醫院陪著呂進全直到他拔管離世，他難過表示，孩子因公受傷，如果沒受害也能盡孝，他出事了沒辦法，「他要讓我顧，我當然要給他機會」，這是自願的，也是他對孩子的心意。
呂父說，以身為警察的兒子為榮，這個社會沒有警察治安完全不行，兒子就是在幫社會服務丶為國家做事，政府對於 警察應該要有更優厚的保障、福利。現在國家公權力不足、對歹徒、犯罪者處罰得太輕，這對於第一線的基層員警完全沒有保障。
民國86年年1月25日，呂進全值勤時遭歹徒刻意開車衝撞欲奪槍，呂進全身受重傷仍奮力爬起，準備拔槍反擊，但遭歹徒持槍朝他頭部開槍，子彈卡腦部手術搶救後成為植物人。
呂後來送回嘉義縣竹崎鄉由家人照顧，日前因器官衰竭，只能靠醫療設備維持生命，昨天早上8點37分，在家人和醫護人員照顧下，呂父緊握著呂進全的手，目送他離開人世。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言