影／警遭槍轟腦成植物人照顧23年離世 父：以兒子為榮

23年前在台北縣（現新北市）板橋分局服務警員呂進全，遭歹徒開車衝撞奪槍，近距離轟腦成為植物人，送回嘉義縣由家人照顧，昨天上午呂進全全身器官衰竭，在父親和家人陪伴下離世，享年48歲，呂父強調以兒子為榮，原以為孩子能醒過來，但願望還是沒實現，希望公權力伸張、保護基層員警。

嘉義縣警察局長廖宗山說，近日將帶警局急難救助金探視慰問殉職勇警呂進全父親及家人，並到靈前祭拜，協助呂進全家人善後，後續因公殉職撫卹金申請等相關事宜，因呂進全服務單位是新北市升格前的台北縣警板橋警分局，已指示人事室報警政署處理。

呂進全的父親呂錦漳，昨天在醫院陪著呂進全直到他拔管離世，他難過表示，孩子因公受傷，如果沒受害也能盡孝，他出事了沒辦法，「他要讓我顧，我當然要給他機會」，這是自願的，也是他對孩子的心意。

呂父說，以身為警察的兒子為榮，這個社會沒有警察治安完全不行，兒子就是在幫社會服務丶為國家做事，政府對於 警察應該要有更優厚的保障、福利。現在國家公權力不足、對歹徒、犯罪者處罰得太輕，這對於第一線的基層員警完全沒有保障。

民國86年年1月25日，呂進全值勤時遭歹徒刻意開車衝撞欲奪槍，呂進全身受重傷仍奮力爬起，準備拔槍反擊，但遭歹徒持槍朝他頭部開槍，子彈卡腦部手術搶救後成為植物人。