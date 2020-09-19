北市中華路2小時內傳2男墜樓 送醫後皆傷重不治

台北市萬華區中華路今天接連發生2件死亡墜樓事件，年近70歲的常姓男子從中華路一段巷內的2樓住處跌落至1樓地面，送醫後傷重不治；41歲林姓男子在中華路二段一處公寓11樓墜落，當場不治，確切墜樓原因有待釐清。

常姓男子長住在中華路一段巷弄內民宅2樓，今天上午10時因不明原因從陽台墜落至1樓地面，有民眾發現他倒臥血泊中奄奄一息，立刻報警處理，救護人員到場將其送往和平醫院後，常男仍傷重不治。

中午時分，台北市消防局再次接獲報案，指稱中華路二段有墜樓事件，救護人員到場後，緊急將傷者送至台大醫院搶救，仍回天乏術。

據了解，林姓男子是同棟公寓大樓3樓住戶，今天中午搭乘電梯前往11樓，從樓梯間氣窗墜落，警方僅在現場發現一雙拖鞋，無遺書，初步已排除外力介入，目前正聯繫死者家屬到案當中。