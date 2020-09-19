路口安全大執法 嘉義縣闖紅燈紅燈右轉違規逾2000件

嘉義縣警察局9月1日起，配合全國同步展開「路口安全大執法」專案，截至昨天，舉發「車不讓人」16件、「闖紅燈或紅燈右轉」2108件、「行人任意穿越馬路」37件，合計達2161件。違規案件多，顯示人車交通違規情形仍普遍，為此，嘉縣警方結合監理所舉辦交通安全周，宣導路口停讓、行人優先。

警局交通隊說，鑑於交通事故6成以上發生在路口，汽、機車駕駛人普遍缺乏禮讓行人正確觀念，且行人任意穿越道路現象頻繁，致行人事故死傷人數逐年遞增，因此，針對車輛不禮讓行人、闖紅燈及行人違規加強取締。

為強化並加速路口停讓安全觀念建立，警局特別結合嘉義區監理所，選定車輛與行人交織較為密集之省道台一線民雄鄉東榮路口、縣道168線朴子市長庚醫院前路口，辦理「交通安全周」-「路口慢看停，行人優先行」舉牌快閃宣導活動。