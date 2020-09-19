花蓮鳳林重大車禍 小客車自撞路樹釀2死2傷

花蓮縣鳳林鎮今天近中午時發生重大車禍，一輛小客車不明原因，在台9線鳳林段的中華路和信義路口撞擊路樹，車頭幾近全毀，車上4人受困車內，消防人員趕往將人救出，送往台北榮總鳳林分院急救，其中鄭姓駕駛和劉姓女乘客到院前已無呼吸心跳，急救無效身亡，另兩人1人全身多處骨折，1人輕傷。

警方初步了解，來自台北的70歲鄭姓男子，今天載3名女性友人駕車南下要到台東旅遊，上午11時40分許在鳳林鎮發生衝撞路樹的意外。現場人員處理時未聞到酒味，已抽血檢測，事故原因還要調查釐清。

車禍發生後，4人受困車內，坐在前座的鄭姓駕駛和一旁69歲劉姓女乘客被消防人員救出送醫，到院前已無生命跡象，急救無效；後座兩名女性乘客，1人多處骨折，已轉送花蓮慈濟醫院救治，另一人輕傷，還在鳳林分院治療。