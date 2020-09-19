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員林垃圾場火警未撲滅 白煙減少消防局持續灌救

中央社 / 彰化縣19日電

彰化縣員林市阿寶坑垃圾場14日起火，今天仍未撲滅，不過悶燒白煙較前幾天已「明顯減少許多」，居民也指燃燒臭味較前幾天減少，消防局配合挖土機開挖垃圾，持續灌救打火。

位於員林市與芬園鄉交界的員林市阿寶坑垃圾掩埋場14日上午發生火警，因現場垃圾雜物很多，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局調派多個分隊前往灌救，並調來多部挖土機開挖垃圾配合射水才能滅火，不過悶燒處不時有火苗竄出，消防員估需1週到2週才能完全打熄。

由於阿寶坑垃圾掩埋場靠近芬園鄉同安村、中崙村、大竹村等縣道139線沿路山區村落，燃燒惡臭味隨風往東飄到山上，造成居民不敢開窗，學校也暫停戶外活動，因此，憤怒的芬園鄉同安村、中崙村、大竹村民17日到員林市公所抗議，員林市長游振雄承諾改善。

縣道139線橫跨彰化縣、南投縣，路途經芬園鄉後，進入南投縣南投市路段，由北而南依序是鳳山、鳳鳴、福山、永興里，在地人俗稱「山上四里」，距離員林市雖遠，不過燃燒臭味隨風往東南方飄散，前幾天多少仍受垃圾場火災影響，不過臭味今天已明顯消散。

南投市鳳鳴里長余文廣今天接受中央社記者訪問表示，前幾天有聞到一些燃燒臭味，但沒有很刺鼻，今天已沒有聞到臭味；彰化縣消防局表示，今天悶燒白煙較前幾天明顯減少許多，臭味飄到台中、南投情形「應該較不可能」，消防人車配合挖土機，持續一層一層開挖射水打火，估從14日起算約需1週時間處理。

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