影／攤商病發倒地 2護理師逛夜市急救人

高雄市大寮區翁園夜市1名林姓攤販擺攤時突然昏倒，2名逛夜市的護理師見狀，立即輪流幫他做心肺復甦術，直到救護車趕到後將林送醫；雖林送醫後仍因「心因性疾病」猝死，不過旁人目睹2護理師救人，錄下影片，直稱讚「人命關天、人情味不減」。

據了解，賣涼糕的攤販41歲林姓男子體重上百公斤，在夜市擺攤多年，9月16日晚間近8點，他在高雄市大寮區巷尾路翁園夜市擺攤，原本還獨自在滑手機，不料，突然倒下，2名正逛夜市的女護理師馬上趕上前，幫他做CPR，其他攤販也馬上向119求救，不久救護車趕到，護理師仍不停救人，留下「最美麗的風景」。

林姓男子經送醫後，當晚不治，警方聯繫到他兒子到院，兒子說，沒和父親同住，也少聯絡，只知道父親有痛風病史。昨天檢方相驗，指林疑因心因性疾病死亡，已將遺體交由林的兒子善後。