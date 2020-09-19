影／海巡疲奔命！ 昨救10立槳遊客 今又救8潛水客

新北市瑞芳區象鼻岩附近海域昨天有10名玩立槳遊客，因海浪過大體力不支求救，被海巡人員派船艇救回。沒想到今天上午水湳洞陰陽海距岸800公尺處， 又有8名潛水客因體力不支無法游回岸上，海巡人員再度派人救起，連2日疲於奔命，不禁呼籲，近期海象差，岸際常有長浪及湧浪，籲業者、遊客、潛水客避免從事海上活動，以免發生意外，並考量自身體力和能力。

今天上午9時40分，海巡署北基巡防區指揮部接獲民眾報案，於水湳洞陰陽海距岸800公尺處， 8名潛水客因體力不支無法游回岸上，立即指揮調派海巡署艦隊分署基隆海巡隊海巡艇前往救援。

9時51分海巡艇抵達現場擴大搜尋，10時許發現8名潛水客，共有6男2女，當時海流強勁，人員持續向外海漂流，海巡人員見狀迅速將人員救起至艇上，人員均安，並將人員安全送返深澳漁港，順利完成救援任務。

昨天下午4時許，也發生類似救援案，立式划槳業者報案，在深澳昭明宮岸際800公尺處，10名遊客使用立式划槳因體力不支無法自行返回岸上，海巡人員往往救起。

基隆海巡隊副隊長詹文中呼籲，近期海象轉差，岸際常有長浪及湧浪發生，籲請業者、遊客、潛水客避免從事海上活動，以免發生意外。