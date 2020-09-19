台南六甲日前連3震 麻豆模擬6.1強震防災演練不輕忽

國家防災日將至，台南市麻豆區公所今天結合轄內第一家庭公寓大樓住戶、里長、里內志工、防災士、麻豆區衛生所及消防局第二救災救護大 隊辦理大樓防震示範觀摩演練，模擬木屐寮-六甲斷層錯動引發芮氏規模6.1強 烈地震，大樓啟動自衛消防編組進行避難疏散引導、傷患緊急救護、初期滅火等社區自救實際演練，並以情境引導結合消防局第二救災救護大隊動員鄰近分隊支 援救災，過程十分逼真。

麻豆區長孔慶瑤表示，8月19日接連發生3次震央位於六甲區，芮氏規模4以上，且震源深度僅約10餘公里的淺層地震，國家級警報（災害告警細胞廣播） 也因而響起，更顯示出本次演練的重要性及必要性，如能於災害初期具備自救救 人、緊急應變之能力，做好減災防震整備工作，配合政府部門協助全面降低災損。

今天演練除以社區大樓面對地震初期啟動自救為首要目的外，更結合消防局第二 救災救護大隊所轄麻豆、下營、六甲、官田分隊7車36人，進行傷患緊急救護及射水滅火，並出動空拍機進行升空偵蒐，為此次演練增添一大亮點。

公所指出，1995年阪神大地震後，官方統計逃生民眾所占比例得出自助、互助、公助比 例為7：2：1的結論，換句話說，大型災害發生時，能適時提供協助的是鄰居、社區志工或里長，因此本次演練也將社區防災士納入，期盼透過社區防災士協助， 加強防災準備及應變措施，減少災害損失。