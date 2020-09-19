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影／轎車跨越雙黃線迴轉 輾壓機車騎士左腿骨折送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「天啊！開戰車嗎？」昨天下午2時37分台南市安南區安和路一段發生一起車禍，60歲鄭姓婦人駕駛轎車起步後，逕自跨越雙黃線迴轉，剛好80歲黃姓男子所駕機車南向北直行，雙方發生碰撞，轎車輾壓機車還彈跳一下，黃人車倒地，身體擦挫傷、左腿骨折，經送往永康奇美醫院治療，幸無大礙，然而，民眾目睹案發過程，直呼轎車司機實在太誇張，如入無人之境。

台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福指出，雙方酒測值均為零，鄭女在雙黃線路段違規迴轉，已違法道路交通管理處罰條例第49條之2規定，可處900元至1200元罰鍰，警方將依法裁罰。

而這起車禍經過民眾PO上網路社群，引發民眾諸多討論，直呼轎車司機車實在太誇張，甚有民眾直言，司機把轎車當戰車開嗎？在這車水馬龍的道路上任意迴轉，如入無人之境。而無辜的機車騎士遭輾壓，因此受傷，還好並無大礙。

鄭女在雙黃線路段違規迴轉，已違法道路交通管理處罰條例第49條之2規定，可處900元至1200元罰鍰，警方將依法裁罰。記者邵心杰／翻攝
鄭女在雙黃線路段違規迴轉，已違法道路交通管理處罰條例第49條之2規定，可處900元至1200元罰鍰，警方將依法裁罰。記者邵心杰／翻攝
昨天下午2時37分台南市安南區安和路一段發生一起車禍，警方封鎖現場調查事故原因。記者邵心杰／翻攝
昨天下午2時37分台南市安南區安和路一段發生一起車禍，警方封鎖現場調查事故原因。記者邵心杰／翻攝

車禍 機車騎士 骨折

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