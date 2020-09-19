台南二仁溪橋艘舨翻覆3人落海 1輕傷1無呼吸心跳

台南與高雄交界處二仁溪橋處，今天上午9時傳有艘舨翻覆，船上3人落海，警消及海巡據報後趕往現場救援，2人自行游上岸，1人無恙、1人輕微擦傷，後送成大醫院，另有溺者有穿救生衣，漂流在海面上，經台南警消人員拉上岸，當場沒有呼吸心跳，現場施行心肺復甦術，緊急送往台南市立醫院急救。警消人員指出，事故仍待進一步釐清。

據調查，傷者陳姓男子男、64歲、輕微嗆傷、左中指及無名指撕裂傷，神智清醒，包紮後送成大，另溺者郭姓男子、47歲、經救起後沒有呼吸心跳，緊急施予心肺復甦術，由救護車送往台南市立醫院急救。