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台南二仁溪橋艘舨翻覆3人落海 1輕傷1無呼吸心跳
台南與高雄交界處二仁溪橋處，今天上午9時傳有艘舨翻覆，船上3人落海，警消及海巡據報後趕往現場救援，2人自行游上岸，1人無恙、1人輕微擦傷，後送成大醫院，另有溺者有穿救生衣，漂流在海面上，經台南警消人員拉上岸，當場沒有呼吸心跳，現場施行心肺復甦術，緊急送往台南市立醫院急救。警消人員指出，事故仍待進一步釐清。
據調查，傷者陳姓男子男、64歲、輕微嗆傷、左中指及無名指撕裂傷，神智清醒，包紮後送成大，另溺者郭姓男子、47歲、經救起後沒有呼吸心跳，緊急施予心肺復甦術，由救護車送往台南市立醫院急救。
消防局救災救護指揮中心指出，與高雄市交界的南區二仁溪橋，上午9時接獲報案，有艘舨翻覆，3人落海，抵達現場，高雄茄萣分隊及台南灣裡分隊等趕往現場救援，其中2人自行游上岸，9時37分發現溺者蹤跡，隨後將溺者拉上岸，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救。
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