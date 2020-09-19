影／頂加鐵皮屋前後鐵窗阻生路 父衝火場救愛女被拉住

基隆市七堵區百福社區福二街一處公寓5樓頂加鐵皮屋昨晚10時發生大火，造成一名35歲女子喪生，陳屍在浴室，身體有灼傷，消防局鑑識人員今天上午前往起火房屋採證，調查起火原因，發現前後都有鐵窗阻斷生路。起火時，死者住在4樓的父親被救出後，一度要衝進火場救愛女，但被鄰居及消防人員拉住。

消防人員到達後火舌已竄出，濃煙密布，消防人員布多條水線搶救，口受困屋內，消防人員救出住在4樓的一對老夫婦，4樓沒有火煙，5樓是起火點，昨晚近12時滅火後在5樓浴室發現女子已成焦屍。

消防局鑑識人員今天上午9時半到現場採證，調查起火原因。死者倒臥地方在浴室，臉部朝下且身體受有燒灼傷，發現時已明顯死亡、成焦屍，起火原因是否有人為因素或者其他電器、電線等原因，已報請檢方相驗釐清。消防人員發現死者自己住在5樓，前後都有鐵窗封死，逃生路受阻。

據死者的鄰居表示，死者平時對鄰里老人家很照顧，會自己去撿資源回收物然後分給老人家去賣錢，鄰居今天得知她命喪火場都覺得很惋惜，指她是一個好心的人。

基隆市消防局表示，民眾平時居家防火要注意，如有安裝鐵窗時，一定要留有逃生出口，避免大火發生無路可逃，必須注意下列幾點，一可設置獨立式火災警報器如住宅火警警報器，二平時就要熟悉屋內避難逃生動線，三使用高功率電器應避免使用延長線，四裝設鐵窗必須預留逃生出口，五滅火器要學會操作要領。