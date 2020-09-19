「為何一直玩氣球？」女搭小黃吸笑氣 司機傻眼報警

20歲陳姓女子昨天搭計程車時大喇喇在車內吸食笑氣，小黃司機嚇得連忙攔下巡邏員警協助，警方上前發現陳女吸笑氣吸到「ㄎ一ㄤ 」掉，不停吸食紅色氣球，還說要穿上奶罩才要走，司機傻眼問員警「為何她一直玩氣球？」，最後急得說不收錢要她快走人，員警最後請來女警協助，查扣笑氣鋼瓶與2個氣球，將女子依違反社維法送辦。

事發在昨天下午3時許，一名計程車司機在八德區介壽路二段與金和路口，載到一名從事服務業年約20歲的陳姓女子，未料才上車，女子行徑怪異，一直在後座吸食笑氣，司機受不了後座一直傳來吹氣球的聲音想拒載，但女子又不配合，趕緊攔下員警報警。

四維派出所員警許仁傑、黃政碩巡邏經過被該名司機攔下，連忙上前了解，赫見陳姓女子坐在計程車後座頻頻吸食笑氣，車內就擺放在笑氣鋼瓶，稱要搭小黃把笑氣鋼瓶還給朋友，女子行徑脫序，不只依然故我吸食笑氣，由於沒穿內衣，還跟員警說「讓我穿一下奶罩好不好」，最後員警通知所內女警到場協助處理，才結束這場鬧劇。

陳姓女子的怪異脫序行徑，讓小黃司機相當傻眼，直說女子一上車就在玩氣球，聲音讓人很受不了，還不解地問警方「為何她要一直玩氣球？」員警解釋是在吸笑氣。