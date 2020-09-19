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八旬老翁電動輔助車沒電 困坐路邊數小時險中暑

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河區80多歲黃姓老翁，平日都用電動輔助車代步，前天一早到白河市場購物返家途中，在產業道路上電動輔助車突然無動力，他行動不便又無法求援，加上偏僻少人經過，待坐原地不知所措，近中午才被路過民眾發現，通報巡邏員警趕到協助，老翁已曬得快中暑，警方趕緊找到他的親友才平安返家。

白河派出所警員林哲弘、林立勳趕到現場時，先檢視老人家身體狀況無礙後，先拿開水讓老翁解渴也恢復元氣，並到附近詢問有沒有人認識該名長者，剛好有人認識知道他的親友在附近農地工作，警方逐一詢問後，找到老翁的侄子，協助順利返家，家屬十分感謝員警協助及照顧。

老人家騎電動輔助車出門半路沒電的事件頻傳，民眾第一時間都會報警協助，白河警分局之前也有東山派出所員警協助推車一個多小時，把老人家和電動輔助車推回家，警方說，老人家常會「一騎就騎太遠了」，忘了電池蓄電是有限的，通常處理上會請附近機車行拿備用電池，但有時假日機車行沒有營業，就為民服務協助推車回去，畢業老人家沒有電動輔助車也很不方便。

因連日來秋老虎發威，亮起高溫黃色燈號，在高溫炙熱的中午，連曬幾個小時恐會中暑發生意外，因此警方也提醒民眾，家中老人家若有使用電動輔助車，要提醒不要騎太遠，也要記得充電。

台南市白河區80歲黃姓老翁電動輔助車半路沒電，在產業道路困坐多時，被太陽曬得快中暑，幸好民眾經過發現報警前往協助。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河區80歲黃姓老翁電動輔助車半路沒電，在產業道路困坐多時，被太陽曬得快中暑，幸好民眾經過發現報警前往協助。記者吳淑玲／翻攝

老翁 白河 高溫

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