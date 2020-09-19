影／基隆頂樓鐵皮屋陷火海 老夫婦獲救、女兒成焦屍

基隆市七堵區百福社區福二街一處公寓5樓頂加鐵皮屋昨晚10點發生大火，消防人員到達後火舌已竄出，濃煙密布，消防人員布多條水線搶救，當時有一家3口受困屋內，消防人員搶救出一對老夫婦，但滅火後在臥房內發現35歲的女兒已成焦屍，起火原因還待調查，警方今天報請檢方相驗，釐清起火原因。

消防局表示，昨天晩間9時58分獲報福二街一棟公寓5樓冒出濃煙，派遣百福、七堵、暖暖、安樂、仁愛分隊搶救，一開始以為沒有人員受困，但消防人員到場搶救時，發現屋內3人並沒有逃出來，鄰居也說裡面住著一家三口，可能已經在睡覺，情況緊急，消防人員進屋搶救出一對老夫婦。

由於現場是頂樓加蓋的鐵皮屋，火勢相當猛烈，屋內被燒得火紅，濃煙不斷竄出，在晚間11點多才撲滅，近12時全面搜索，在臥室內找到一具焦屍，經老夫婦證實就是其女兒，兩老泣不成聲。

消防局表示，火調人員今天將前往鑑識採證起火原因，初步了解，死者在臥房內被發現，當時是在睡覺，還是濃煙密布時逃不出來被嗆昏有待釐清。獲救2人也初步表示，不知怎會突然發生大火，原因仍待釐清。