影／象鼻岩浪大10男女划立槳體力不支 海巡馳援全救起

今天下午4點多，10男女在新北市瑞芳區象鼻岩附近海域玩立槳，因海象變化轉差，波浪過大，體力不支求救。海巡人員派船艇趕至現場，立即將人一一拉起上船，晚間返回八斗子漁港，都平安沒有大礙。

海巡署北基巡防區指揮部下午4點多，接獲立式划槳業者報案，指深澳昭明宮岸際800公尺處，10名遊客使用立式划槳因體力不支無法自行返回岸上，立即指揮調派海巡署艦隊分署基隆海巡隊100噸及第十六(澳底)海巡隊35噸海巡艇前往救援。

海巡署艦隊分署基隆海巡隊副隊長詹文中說，下午4時20分海巡艇先後抵達現場，發現8女2男共10人都在之槳上，並無立即性危險，但當時海浪很大，海象逐漸轉差，湧浪四起，海巡人員見狀迅速將人員一一拉起，4時50分100噸海巡艇將10人全數救起，遊客一一爬上巡防艇。

海巡人員約在晚間6點，將10人及立槳全部安全送返八斗子漁港，順利完成救援任務。