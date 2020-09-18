嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

某社群靈異探險團兩人昨天深夜進行夜遊探險直播，在台南市將軍區在轄內將軍區鯤鯓里一處廢棄鹽工宿舍2樓房間，進入現場時赫然發現地上有一具屍體，學甲警分局現場勘察，發現該具男性遺體已死亡多日，死者身上及案發現場均未留有身分證明文件，因該址位處偏僻鮮有人煙，警方除採集遺體DNA等相關生物跡證深入查證死者身分，並報請檢察官相驗釐清死因外，另籲請民眾協助提供相關線索，以早日釐清案件真相。

學甲警方到達現場勘察，發現現場門窗皆用膠帶密封，且有燒炭痕跡，該具男性遺體已明顯死亡多時，死者身上及案發現場均未留有身分證明文件。該址位處偏僻鮮有人煙，初步雖無他殺跡證，警方仍從嚴謹慎擴大清查外，並依無名屍處理程序採集遺體DNA等相關生物跡證深入擴大調閱監視器或附近超商來比對查證死者身分並報請檢察官相驗釐清死因，另籲請民眾協助提供相關線索，以早日釐清案件真相。

根據初步相驗，男子年約5、60歲，著長褲，屍體腫脹已流出屍水，窗戶緊閉，門縫也塞有毛巾，並有殘留木炭，目前先以無名屍處理。

學甲警分局長甘炎民表示，到偏鄉地區從事夜遊探險的直播主，除了要注意本身安全外，如遇有可疑人、事、物要隨時與當地警方聯繫；但也提醒擅入他人住居處或管理地區恐有觸犯刑事法律之虞，須謹慎留意。

學甲分局也將定期針對轄內空屋、工寮規畫清查勤務，以期淨化轄內治安，同時呼籲廢棄工廠或未使用住居所之管理者，應加強不定時自我檢查管理空間，以降低發生公共安全危險及類似治安問題發生。另該分局日前因應海上偷渡客案件，實施轄內清海專案，針對轄區廢棄工寮、漁塭規畫專案清查勤務，此專案勤務將不定期賡續執行，確保轄區治安平穩。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )