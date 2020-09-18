中市豐原轉運中心驚傳工安意外 工人觸電身亡

台中市豐原轉運中心斥資7.33億元，規畫地上5層、地下2層建築，一樓設轉運中心，並設商場與停車場，預定明年底完工。不過一名陳姓工人日前在豐原轉運中心工地施工，疑拉延長線時觸電倒地，送醫搶救仍不治。台中市勞檢處目前已要求部分停工，若調查結果有違反「職業安全衛生法」將依法處理。

本月12日中午，56歲陳姓工人在豐原轉運中心搭乘施工架，因地面不平，必須使用電鑽施工，但疑似拉延長線過程中觸電倒地，現場無生命跡象，送豐原醫院急救仍不治。

台中市勞檢處副處長許瀚丞表示，目前已要求豐原轉運中心部分停工，若調查結果有違反「職業安全衛生法」，依法將包商負責人移送，最重刑責3年。

不過，民眾質疑對外宣稱豐原轉運中心明年底完工，市府卻要求包商趕工，須提前完工，意外發生後，卻未查出真正意外原因，給家屬一個交代。

台中市政府交通局表示，發生事故後，承攬廠商已先發給家屬16萬慰問金，交通局也召開工安檢討會議，要求徹底找出事發原由，避免日後類似情事再度發生，並要求承攬廠商盡快完成賠償，協助家屬喪葬事宜。