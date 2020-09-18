大法庭統一見解 公路總局對Uber無權裁罰

針對公路總局多件針對Uber開罰案件，最高行政法院大法庭今天做出統一法律見解，公路總局就主事務所在直轄市，未經舊公路法申請核准，擅自經營的計程車客運業，無權裁處罰鍰並勒令停業。

交通部公路總局依所屬台北市區監理所調查發現，台灣宇博數位服務公司（Uber）於民國106年間藉由網路招募司機，分別在台北市、台中巿等地，由Uber APP應用程式平台，指揮調度車輛營運載客，載客完成後，乘客以信用卡付費，Uber再拆帳分配給接受調度的司機。

公路總局以Uber未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬，多次依違反公路法第77條規定處以罰鍰，並勒令停業。Uber不服，提起行政訴訟，主張依公路法相關規定，交通部、直轄巿政府均為公路主管機關，本件裁罰案件應由「直轄巿公路主管機關」作成，而非公路總局。

最高行政法院目前已有超過百件案件，承審相關案件的合議庭認為，為避免各庭見解歧異，有統一見解的必要，在進行徵詢程序後，提案大法庭裁判。大法庭今天做出裁定。

大法庭指出，公路法將汽車運輸業分為9類予以管制，均需向公路主管機關申請核發許可證，才能營業或通車營運。其中，「計程車客運業」以「主事務所」位在直轄市或以外者，分別向直轄市公路主管機關即直轄市政府申請、中央公路主管機關即交通部申請。

大法庭表示，公路法第37條第1項規定的管轄權劃分，應非侷限在汽車運輸業經營管理中的核准籌備事務，在法律別無規定的情形下，同時遍及該條以下的各項管理措施（包含同法第五章所規定的「獎勵與處罰」）。

公路法第78條第1項前段規定：「本法所定之罰鍰，由該管公路主管機關處罰之。」大法庭認為，公路法第37條第1項第3款劃分的計程車客運業管制機關，即主事務所在直轄市者，為該直轄市政府；在直轄市以外區域者，為交通部，各對違反申請義務者，行使勒令停業的裁罰權，也符合事權合一的管制原則。

大法庭因此認定，就公司主事務所在直轄市，未經依修正前公路法第37條第1項第3款規定申請核准，而擅自經營計程車客運業者，公路總局沒有依公路法第77條第2項規定對該公司予以裁處罰鍰並勒令停業的權限。