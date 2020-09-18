超速遭取締會更辯不了！ 高市測速執法端出移動標誌

高雄市警方取締超速，端出移動式警示標誌及標語，當員警使用非固定式測速照相機取締超速，能隨時隨地，在測速點前100至300公尺，掛上移動式警示標誌，警告用路人降低車速，減少易肇事路段車禍發生率，同時也避免無警告標誌舉發超速，反遭質疑「搶錢」。

高雄市車禍死亡人數列六都之首，高雄市警局交通大隊今天表示，為防制車禍事故，將針對易肇事路段或路口，加強以移動式測速照相，取締超速。

交通大隊逕舉組長林永川表示，警方以固定式或非固定式測速照相機取締超速，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，在一般道路上，應在測速點前100公尺到300公尺之間，設置圓形速限標誌及「警52」三角形警告標誌，除了現有固定式測桿前，已設有固定式警告標誌，警方也新製移動式警示標誌、標語牌，將供員警選擇易肇事路段，採非固定式測速照相機執法，也能有明顯警告標誌，提醒用路人減速。

警方新製的移動式「警52」三角警告標誌，以及「前有測速照相，請減速慢行」告示牌，可供員警帶著走，選定執法測速點以後，便隨時、隨地將標誌、標語掛在前100公尺至300公尺的電桿等處，更清楚告知駕駛人，前方有員警測速照相。

過去有員警以測速槍或非固定式照相機取締超速，沒在測點前方設警告標誌，常令用路人遭警方舉發後，大罵「政府搶錢」，主張警方執法未設警示標誌，要求撤銷罰單。

「取締不是警方的目的」林永川表示，設置移動式警告標誌，只希望駕駛人別超速，降低速度、減少事故發生，不要因為速度過快而發生意外。