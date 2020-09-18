驚！雲林兩車相撞彈炸起火 兩團火球碰撞過程曝光

雲林縣土庫鎮外環道林森路和中華路口，今天凌晨0時20分，一輛自小客車與貨車在路口對撞，疑因撞上油箱，兩部一撞馬上起火，深夜裡像兩團火球彈開，過程驚心動魄，小客車的王姓駕駛雖自行脫困，幸免於難，但仍被灼傷送醫，全身20%燒傷目前仍在醫院觀察中。

警方說，這起火燒車禍，發生在土庫鎮外環道和中華路口，一輛沿著外環道往北港方向行駛的貨車，行經中華路口時，和一輛從土庫往鹿寮方向過來的自小客車，在路口對撞，兩車一撞馬上起火，像兩顆火球彈開相距約10公尺各自燃燒，兩輛火燒車還一度傳出爆炸聲，現場馬上陷入一片火海，可見撞擊的猛烈。

兩車的駕駛各自從火堆裡脫困，實為萬幸，但小客車55歲的王姓駕駛因車子彈飛十公尺時，在車內被火燒傷，經送醫臉、胸均灼傷，全身27%二度灼傷，目前還在救治，已沒有生命危險。

至於兩車相撞馬上起火，警方不排除撞及油箱的可能，仍在進一步調查。