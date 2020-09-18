疏忽二段式開門釀禍！無辜騎士遭擊落 賓士車門噴飛

高雄市前天下午，1輛賓士轎車違規併排在華夏路快、慢車道間，男駕駛猛然開車門，狠狠打到直行而來的機車，轎車車門噴飛，害騎士摔車。記者賴郁薇／翻攝

高雄市前天下午，1輛賓士轎車違規併排在華夏路快、慢車道間，謝姓男駕駛猛然開車門，狠狠打到直行而來的機車；撞擊力道猛烈，賓士轎車車門硬生生撞斷噴飛，林姓機車騎士應聲到地，幸好送醫無大礙。警方初判，謝男疑未依規定「二段式」開啟車門才釀禍，依法可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

據了解，肇事路段在左營華夏路，緊鄰商店街，平時違停取締案件不少。29歲謝姓賓士男駕駛聲稱，因另輛轎車臨停黃線，自己才併排停在快、慢車道間。警方釐清，謝男開車門時，未「二段式」開門，恰好那時，1輛機車沿華夏路直行，閃避不及就迎頭撞上賓士車門。

賓士車門狠狠被撞斷噴飛，機車林姓騎士也摔車倒地，全身多處挫傷，幸好沒有生命危險。警方獲報到場拍照繪測，對駕駛施行酒測，酒測值均為0。

左營分局交通分隊長王瀠雰表示，初步研判謝姓男駕駛違規並排停車，且開車門不當；就「開車門不當」一事，依道路交通規則處罰條例，「駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者」，可處1200元以上、3600元以下罰鍰；至於另輛臨停黃線的轎車，警方將再認定有無涉及違規。

警方呼籲民眾，駕駛車輛勿違規停車，並注意車前狀況，以維自身及其他用路人的安全。