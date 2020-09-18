快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疏忽二段式開門釀禍！無辜騎士遭擊落 賓士車門噴飛

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市前天下午，1輛賓士轎車違規併排在華夏路快、慢車道間，男駕駛猛然開車門，狠狠打到直行而來的機車，轎車車門噴飛，害騎士摔車。記者賴郁薇／翻攝
高雄市前天下午，1輛賓士轎車違規併排在華夏路快、慢車道間，男駕駛猛然開車門，狠狠打到直行而來的機車，轎車車門噴飛，害騎士摔車。記者賴郁薇／翻攝

高雄市前天下午，1輛賓士轎車違規併排在華夏路快、慢車道間，謝姓男駕駛猛然開車門，狠狠打到直行而來的機車；撞擊力道猛烈，賓士轎車車門硬生生撞斷噴飛，林姓機車騎士應聲到地，幸好送醫無大礙。警方初判，謝男疑未依規定「二段式」開啟車門才釀禍，依法可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

據了解，肇事路段在左營華夏路，緊鄰商店街，平時違停取締案件不少。29歲謝姓賓士男駕駛聲稱，因另輛轎車臨停黃線，自己才併排停在快、慢車道間。警方釐清，謝男開車門時，未「二段式」開門，恰好那時，1輛機車沿華夏路直行，閃避不及就迎頭撞上賓士車門。

賓士車門狠狠被撞斷噴飛，機車林姓騎士也摔車倒地，全身多處挫傷，幸好沒有生命危險。警方獲報到場拍照繪測，對駕駛施行酒測，酒測值均為0。

左營分局交通分隊長王瀠雰表示，初步研判謝姓男駕駛違規並排停車，且開車門不當；就「開車門不當」一事，依道路交通規則處罰條例，「駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者」，可處1200元以上、3600元以下罰鍰；至於另輛臨停黃線的轎車，警方將再認定有無涉及違規。

警方呼籲民眾，駕駛車輛勿違規停車，並注意車前狀況，以維自身及其他用路人的安全。

高雄市左營區謝姓男子16日下午將賓士汽車併排違停，且開車門未注意後方，導致林姓男子騎乘機車閃避不及撞上賓士車門，撞擊力道之大甚至撞掉賓士車門。所幸林男輕傷送醫後無生命危險。中央社（高雄市警局左營分局提供）
高雄市左營區謝姓男子16日下午將賓士汽車併排違停，且開車門未注意後方，導致林姓男子騎乘機車閃避不及撞上賓士車門，撞擊力道之大甚至撞掉賓士車門。所幸林男輕傷送醫後無生命危險。中央社（高雄市警局左營分局提供）

酒測 車道 機車騎士

延伸閱讀

賓士併排違停GG 突開車門擊落騎士還被撞掉門

排氣量減半、售價卻沒有！中國賓士大G推入門2.0T動力車型

賓士男遭攔查棄車逃 中市警負重11公斤追捕

影／台南永康晚間重大車禍 疑轎車闖紅燈釀禍

相關新聞

台南二仁溪橋艘舨翻覆3人落海 1輕傷1無呼吸心跳

台南與高雄交界處二仁溪橋處，今天上午9時傳有艘舨翻覆，船上3人落海，警消及海巡據報後趕往現場救援，2人自行游上岸，1人無...

影／頂加鐵皮屋前後鐵窗阻生路 父衝火場救愛女被拉住

基隆市七堵區百福社區福二街一處公寓5樓頂加鐵皮屋昨晚10時發生大火，造成一名35歲女子喪生，陳屍在浴室，身體有灼傷，消防...

蘭嶼1男潛客溺水失去呼吸心跳 送醫急救

台東蘭嶼今天下午1時40分許，傳出1名黃姓男潛客溺水意外，被救上岸時已沒有呼吸心跳，警消緊急送往蘭嶼衛生所急救中。至於溺...

路口安全大執法 嘉義縣闖紅燈紅燈右轉違規逾2000件

嘉義縣警察局9月1日起，配合全國同步展開「路口安全大執法」專案，截至昨天，舉發「車不讓人」16件、「闖紅燈或紅燈右轉」2...

花蓮鳳林重大車禍 小客車自撞路樹釀2死2傷

花蓮縣鳳林鎮今天近中午時發生重大車禍，一輛小客車不明原因，在台9線鳳林段的中華路和信義路口撞擊路樹，車頭幾乎全毀，車上4...

通霄發電廠外包工人施工溺水 無生命跡象送醫搶救

苗栗縣通霄火力發電廠今天上午11時許發生施工意外，57歲沈姓工人進入海水進水口工作時溺水，消防人員趕到時工人已無生命徵象...

影／攤商病發倒地 2護理師逛夜市急救人

高雄市大寮區翁園夜市1名林姓攤販擺攤時突然昏倒，2名逛夜市的護理師見狀，立即輪流幫他做心肺復甦術，直到救護車趕到後將林送...

高雄5人凌晨當街鬥毆 警棍打斷噴辣椒水制伏

高雄一對邱姓父子、許姓兄弟檔、陳姓男子為昨晚6點多餐敘飲酒，接著轉到楠梓區的小吃部續攤，沒想到酒後起口角，邱姓父子等3人...

影／海巡疲奔命！ 昨救10立槳遊客 今又救8潛水客

新北市瑞芳區象鼻岩附近海域昨天有10名玩立槳遊客，因海浪過大體力不支求救，被海巡人員派船艇救回。沒想到今天上午水湳洞陰陽...

台南六甲日前連3震 麻豆模擬6.1強震防災演練不輕忽

國家防災日將至，台南市麻豆區公所今天結合轄內第一家庭公寓大樓住戶、里長、里內志工、防災士、麻豆區衛生所及消防局第二救災救...

影／轎車跨越雙黃線迴轉 輾壓機車騎士左腿骨折送醫

「天啊！開戰車嗎？」昨天下午2時37分台南市安南區安和路一段發生一起車禍，60歲鄭姓婦人駕駛轎車起步後，逕自跨越雙黃線迴...

「為何一直玩氣球？」女搭小黃吸笑氣 司機傻眼報警

20歲陳姓女子昨天搭計程車時大喇喇在車內吸食笑氣，小黃司機嚇得連忙攔下巡邏員警協助，警方上前發現陳女吸笑氣吸到「ㄎ一ㄤ ...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

氣爆家屬崩潰大哭痛斥救災太慢！消防局：10分鐘就到場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。