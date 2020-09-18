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相約開車山區鐵皮屋聚賭 警逮26名睹客赫見7名外籍女子

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局昨晚10點50分，接獲線報在新化區大坑里大坑尾154號後方鐵皮屋有人聚賭，調派警力前往逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，賭客中有7名東南亞外籍女子，查扣骰盅、骰子、押點數墊子等賭具及賭資新臺幣4千5百元，曹姓主嫌等3人依刑法賭博罪移送台南地檢署偵辦，26名賭客依違反社會秩序維護法裁罰合計新臺幣10萬8千元。

山區有職業賭場流竄是那拔派出所長接獲情資，有賭客在新化果菜市場停車場聚集後往賭場出發，經報告分局後由偵查隊派員跟監，知義所、左鎮所等線上警力配合加強查緝賭客去向，昨晚10時許左鎮分駐所副所長陳志明轄區巡邏時發現某賭客車輛自左鎮往新化大坑尾方向行駛，立即通報並跟隨，始破獲這起職業賭場。

經查曹姓男子涉嫌承租鐵皮屋為場地，聘雇王男為莊家，邱男負責在戶外把風，遇警方查緝則通報並阻擋警方進入，該賭場以偏僻之鐵皮屋作為掩護，賭客依約聚集後再至賭場，藉此躲避警方查緝，以為警方不會發覺，沒想到新化警方那麼厲害，跟監賭客車輛破獲這起賭博案。

新化警分局長許芳毅呼籲，賭博影響自己家庭及社會治安，警方取締職業賭場不分白晝，也不會因新冠病毒疫情而鬆懈，將持續掃蕩犯罪，也呼籲民眾如有發現賭場侵入生活環境，請逕向警政單位檢舉杜絕賭博歪風，共同淨化社會治安。

台南新化警分局在鐵皮屋查賄26人涉嫌聚賭，其中有7名東南亞外籍女子。記者吳淑玲／翻攝
台南新化警分局在鐵皮屋查賄26人涉嫌聚賭，其中有7名東南亞外籍女子。記者吳淑玲／翻攝

賭場 賭博 疫情

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