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烈嶼知名勝利門旁透天民宅傳火警 消防隊5分鐘迅速滅火

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

烈嶼鄉湖下知名景點勝利門附近民宅昨晚傳出火警，所幸消防分隊獲報火速趕往救火，火勢在約5分鐘後就被撲滅，無人員傷亡，粗估燃燒面積大約5平方公尺，詳細起火原因正由火調人員進行後續調查。

金門縣消防局表示，消防局指揮中心昨晚7點27分許接獲義消陳建雄報案指稱烈嶼鄉湖下勝利門附近有民宅冒出陣陣白煙，隨即派遣員立即派遣轄區烈嶼消防分隊前往搶救，並由分隊長張家瑋擔任指揮官率員前往搶救，總計出動各式消防車3輛、救護車1輛、消防人員及義消12名。

烈嶼分隊車組抵達現場之後，立即將消防車停放於火場正面，指揮官指揮所屬同仁著裝及佈署水線準備入室搶救，並確認屋主已由報案人及鄰居通知後逃出，屋內無其他人員。

消防人員透露，現場建築物為2樓半RC構造透天，起火處位於頂樓小房間，消防人員完整著裝後沿樓梯佈水線，發現火點後立即射水滅火，火勢約5分鐘後撲滅，撲滅後執行通風排煙並再次確認屋內沒有人員受困。

現場因燃燒物品多為雜物且堆疊放置，搶救人員不敢大意，經再三巡視確認無餘燼後才收拾裝備返隊，粗估燃燒面積大約5平方公尺，詳細起火原因交由火調人員進行後續調查。

金門縣消防局長翁宗堯呼籲民眾平時應定期檢視家中老舊電線外觀披覆有無破損，並可加裝住宅用火災警報器，以利第一時間發出警報；他也提到，此案鄰居間相互協助，快速報案及提醒屋主短時間內逃生，最大程度降低生命及財產損失，展現烈嶼充滿人情味的一面。

烈嶼地區知名景點勝利門附近民宅昨晚傳出火警，好在鄰居發現的早，才得以迅速撲滅火勢。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼地區知名景點勝利門附近民宅昨晚傳出火警，好在鄰居發現的早，才得以迅速撲滅火勢。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼地區昨晚發生民宅火警，消防隊員迅速控制火勢，並察看現場是否有殘火。圖／金門縣消防局提供
烈嶼地區昨晚發生民宅火警，消防隊員迅速控制火勢，並察看現場是否有殘火。圖／金門縣消防局提供

金門 火災

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