北市警衝破林森北路上賭場 發現籌碼高達4億多

台北市黃姓男子在中山區一棟大樓經營賭場，設置百家樂、德州撲克賭桌，公開招攬會員賭博，警方蒐證後持搜索票，昨晚衝破該賭場，逮回黃男、賭場工作人員、荷官及賭客共23人，詢後分別依賭博罪嫌、社維法送辦、裁罰，並將現場查扣的籌碼換算，發現等同4億多元現金。

警方昨天晚上10點多進攻賭場，發現黃男（35歲）及2名工作人員、3名荷官、17名賭客，共23人在場，查扣現金80多萬、監視器主機、撲克牌、莊閒牌、發牌器、會員資料、對講機及6張百家樂牌桌，經將現場籌碼換算，發現等同4億5873多萬現金。

警方調查，該賭場位於林森北路一棟大樓，其以「撲克協會」為名，擺設德州撲克、百家樂賭桌，公開招攬會員；其據點本在北投，一個月前向社會局申請遷到中山，立刻大興土木裝潢、擺設賭桌。

警方詢後將黃男、賭場荷官及工作人員等6人，依賭博罪嫌送辦，另17名賭客依社維法裁罰。