影／老狗狂性大發 突啃咬1歲男童害頭部皮開肉綻

黃姓男子17日晚間帶1歲多男孫到潘姓好友家串門，男童竟因好奇觸碰正在睡覺的大型狗狗，未料狗兒驚醒後狂性大發，將男童啃咬遍體鱗傷，頭部傷口尤其明顯，經父母及友人及時拉開先送埔里基督教醫院初步處置後，連夜轉送台中市中國醫藥學院附設醫院急救。

黃姓男童家屬表示，昨晚是到好友潘姓男子家中聊天，由於友人有保險需求，黃男便帶著從事保險業的女兒一起前往，而女兒同時帶著1歲多的兒子前去玩耍，見潘家飼養的狗狗趴在地上睡覺，男童便上前觸摸這隻已經飼養十多年的老狗。

從飼主家的監視器上發現，家住埔里的黃姓男子帶女兒來到潘家後，男童在母親陪伴下先在庭院走動，後來男童自己走到狗狗旁邊，用手去摸狗時，狗狗驚醒後竟開始狂咬男童，眾人見狀立刻上前制止，狗狗還一度不鬆口，最後順利將嚎啕大哭的男童抱起，但已經全身是傷。

家入送往埔里基督教醫院急救時，男童身上包括頭、後背、手腳都有咬傷，頭部更是有5處撕裂傷，傷口尤其明顯，初步處理後，昨天連夜再轉往中國附醫急救治療，所幸無生命危險，目前住院觀察中。

埔里分局愛蘭派出所受理黃男報案後，也傳喚潘男前來說明，潘男說，這條狗養了十多年了，平時一直都很溫馴，昨晚不知受到如何的刺激，才會狂性大發咬傷好友的孫子，心裡感到十分抱歉。

南投縣農業處指出，這件狗咬傷人的案例不會開罰，因為狗不是在外的公共場合攻擊人，所以不違反動保法，但屬於傷害案件，傷者家屬可到警局提告傷害，而這隻狗未來會被列為危險犬隻，依動保法29條2項規定飼主如果在外公共場必須做好防範措施，不然可罰3至15萬元。