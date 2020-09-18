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通霄南平平交道車禍 台鐵：小貨車闖平交道將求償
海線鐵路通霄鎮通灣里南平交道上午7時多發生小貨車穿越平交遭列車撞毀意外，小貨車吳姓司機聲稱經過平交道時柵欄升起，他跟著前面的車穿越，不料柵欄又放下，他趕緊下車按緊急按鈕，但已來不及 。不過，鐵路局彰化電務段段長蔡禮俊說明案發情況表示，當時平交道設備機能一切正常，是小貨車閃越平交道，台鐵所造成的損失，一定會向小貨車司機求償。
鐵路局彰化電務段段長蔡禮俊說明此件平交道車禍情形，他說，當時東西線各有一班列車在平交道依序交會，首先進來是東線列車接近，平交道警音、閃光燈、遮斷機依序作用，待東線列車通過平交道後，遮斷桿升起來，剛好西線下行又有一班列車接近，平交道警音、閃光燈持續作用，並沒有間斷，遮斷桿第6秒又準備放下後，小貨車從東側闖越平交道，遲疑了一下，停在西側平交道上，遭2511次區間車撞上，所以平交道設備機能一切正常。
蔡禮俊說，小貨車司機闖越平交道依法可處9萬元罰鍰，目前有新設仍未啟用的障礙物偵測系統的雷達波及攝影機外觀受損，加上火車毀損仍在評估中，造成的損失，鐵路局會依法求償。
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