高雄整晚瀰漫惡臭、居民舌頭麻 一查發現百餘桶廢溶劑

高雄市鳥松、三民、鳳山等地昨晚瀰漫刺鼻氣味，居民連戴口罩都無法阻絕怪味，舌頭不時感到澀麻。市府環保局追查，懷疑鳥松中正路46巷一間廠房偷藏丙烯酸乙酯化學原料；橋頭地檢署證實，在倉庫內查獲百餘桶桶裝廢溶劑，疑似丙烯酸乙酯，後續將朝廢棄物清理法方向偵辦。

高雄市環保局獲報，居民指稱，前天聽聞該廠房發出巨響，之後空氣中飄散刺鼻味道，地主原以為承租人要設太陽能廠房，沒想到卻被堆放化學原料、廢棄物。環保局儀器檢測初判，桶內黏稠液體就是丙烯酸乙酯。

檢方接獲通報，今天會同環保局人員、環保警察隊前往鳥松區中正路廠房倉庫勘驗，發現倉庫內有遭棄置、上百桶桶裝廢溶劑，疑似丙烯酸乙酯及其他廢棄物。檢察官指示警方迅速追查倉庫承租人到案，將依廢棄物清理法查辦。