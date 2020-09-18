影／登山客攀劍龍稜腳抽筋受困 救援人員緩解護送下山

林姓登山客今天攀登新北市瑞芳區劍龍稜時，因為左腳抽筋受困無法下山，消防人員上山救援，先在山上協助進行緩解，再協助護送到山下，並無大礙。

新北市消防局第六大隊今天上午11點多獲報，瑞芳區劍龍稜有一名20多歲林姓登山客受困在山區，12點41分搜救人員到達現場，發現患者左腳抽筋，搜救人員協助緩解後，在下午2時協助護送至山下。消防局出動20人，瑞中、九份、瑞芳各式救災車輛5輛。