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婦人被宣告死亡…「認得我嗎？」 警助失聯20年姐妹團聚

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

賴姓婦人（右）與家人失聯20年，也被宣告死亡10年，妹妹前來相認十分激動。記者吳淑玲／翻攝
賴姓婦人（右）與家人失聯20年，也被宣告死亡10年，妹妹前來相認十分激動。記者吳淑玲／翻攝
台北市63歲賴姓婦人20年前路倒身分不明，被安置在機構，台南市麻豆警分局防治組巡佐吳孟宇去年查得一筆身分不明通報資料，歷經2年查到台北市士林區走失賴姓婦人協尋記錄，通知家屬賴婦妹妹前來指認，在機構一見到婦人時，立即走上前輕撫她的臉頰，忍不住啜泣直說「是我姐姐沒錯」，不斷詢問婦人：「妳認得我嗎？我是阿昭。」情緒上來時還緊抱住姐姐，在場的員警、社工醫護人員看到都相當感動。

賴婦是民國90年經台北市政府社會局安置，身分不明個案，賴婦當時在台北市街道上路倒被民眾發現，因身上未攜帶證件、無法對話且無家屬出面指認，在查無身分下由北市社會局安置迄今。多年來賴婦的父母和兄弟姐妹陸續去世後，10年前也被宣告死亡。

吳孟宇逐一過濾失蹤人口歷史通報紀錄進行比對，歷經近2年時間，終於查得一筆在台北市士林區走失的賴姓婦人協尋記錄，經聯繫家屬出面指認後，婦人的身分才得以解開。

走失的婦人本姓賴（46年次、未婚），據了解，賴女有5個兄弟姊妹，從小家庭重男輕女，父母管教嚴厲，無法忍受下離家多次，此後賴女便時常情緒不穩定，最終導致精神異常，在20幾年前一次離家走失後便不知去向；這段期間以來父母以及其他兄弟姊妹均已過世，賴女胞妹多年來尋覓姐姐下落未果，復於101年辦理死亡宣告。

麻豆警分局長洪頂力知悉案情後，立即請吳員專車遠赴臺北載同賴女胞妹協助指認，終於中秋前夕促成美事，一圓團圓夢，家屬對於警方積極為民服務，協助找到親人，促使家人團聚，表達由衷的感謝。

賴姓婦人（右）與家人失聯20年，也被宣告死亡10年，妹妹前來相認十分激動。記者吳淑玲／翻攝
賴姓婦人（右）與家人失聯20年，也被宣告死亡10年，妹妹前來相認十分激動。記者吳淑玲／翻攝

醫護人員 社工 失蹤

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