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金門一名85歲老人走失 東半島緊急動員協尋
一名家住在金沙鎮東珩村的黃姓長者16日下午搭乘公車返家，人在碧山站牌下車後就失聯，家屬苦等多時，都沒等到人，趕緊通報光前里長黃文成，里長也火速請警方協尋，警方與附近民眾經過兩天的漏夜搜尋皆未果，由於已經失蹤超過兩天，家屬希望民眾可以一起幫忙協尋，趕在「黃金救援72小時」找到老人家。
金門縣警局金湖分局表示，警方16日晚間在網路巡查，發現家屬發文協尋老人，初步展開清查得知有輕微失智的黃姓長者在16日下午自金城搭乘公車往金沙車站後，於15:00續搭往山后公車返家之際，約莫在15:20於碧山村下車，隨身攜帶3大包物品，研判應於返家(東珩)方向走失，警方已縮小範圍由各警網前往周邊協尋當中，也呼籲周邊居民協助搜尋，若有發現時亦請通知警方或家屬。
黃文成表示，黃姓長者雖然高齡85歲，但身體硬朗，只是行動力較慢，有點失智，但精神狀態良好，目前警方掌握到，老人家下公車後，沿東珩村方向產業水泥路行走，約100公尺處尚有路過民眾問候，後續即無蹤跡，因為近日天氣炎熱，軍警、鎮公所等人仍持續搜尋中，希望大家一起來幫忙，讓黃老先生盡早返家。
黃文成也說，第一時間他就通報金城分局與金湖分局，警方很積極投入協尋，已頂著烈日找了多天；他也呼籲，縣府經常發給長輩老人年金，但其實很多老人家都把錢存起來，捨不得用，他認為還不如發給長輩「失智手環」，減少老人家走失的事件發生。
警方也表示，黃姓長輩，失蹤時身穿黑褲、藍色西裝外套，戴眼鏡；警方目前從住家鄰近廢棄營區、壕溝等處完成搜尋，但沒有任何發現，目前已向外擴散尋找。民眾如果有找到黃姓長者，可跟家屬聯繫，黃先生：0933605936；或是聯繫警方：0933405243。
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