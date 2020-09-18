影／平交道事故司機稱柵欄放下僅三秒 台鐵稱違規闖入

海線鐵路苗栗縣通霄鎮通灣里南平交道清晨7點多發生小貨車穿越平交遭列車撞毀的意外，南北列車都受影響，小貨車吳姓司機在撞擊前及時逃生，他聲稱經過平交道時柵欄升起，他跟著前面的車穿越，不料柵欄又放下，他趕緊下車按緊急按鈕，但已來不及，前後只差3秒鐘；但台鐵局根據監視畫面，認定小貨車是違規闖入，目前全案由鐵路警察調查處理中。

台鐵局表示，2511次新竹開往彰化的區間車7點33分在新埔─通霄的通灣里南平交道撞到侵入的小貨車，2511次車輛受損無法繼續行駛，車上旅客約100人由通霄站站員引導至車站接駁，上午發生意外時，旅客從區間車疏散，有的由行經的學校校車幫忙載至通霄站，其中有人要到台中搭機，著急不已。

小貨車遭列車撞上後一度起火燃燒，消防人員趕到迅速將火勢撲滅。

意外發生後，有網友反映平交道有時連續出現2班列車通過，因班次太近出現柵欄升起又放下的情況；吳姓小貨車司機也聲稱他跟著前方的車穿越平交道，但還沒過柵欄又放下，前後只差3秒鐘。