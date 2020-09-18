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工廠火警不再讓消防員犧牲 「資訊權」納入救災演練
桃園市屬工業大鎮，工廠數量超過1萬1000家，不少囤放易燃、危險物釀重大火災，桃園市消防局第三今舉辦演練，特別將修法後消防員的「資訊權」納入，要求廠房負責人提供化學物種類、數量及位置平面圖，目的在於提高搶救效率同時，還要保障消防員生命安全。
第三大隊指出，為強化消防員在火場應變能力、轄內列管場所熟悉度，今天早上於大園區中山北路永源化工原料公司舉辦「化學工廠事故搶救暨大量傷患處置」演練，出動16輛消防車、60名消防人員，包括大園工業區服務中心及區域聯防暨勞工安全促進會也到場觀摩。
第三大隊說，研習模擬公司1樓包材區起火、濃煙直竄，有2名員工無法順利逃生因此失聯，廠房人員先啟動自衛消防編組，通知內部人員避難並打119，同時引導、疏散到戶外集結區，再經滅火班初步滅火。
消防抵達後，依據化學災害搶救標準作業程序搶救，包括環境偵測、建立管制區、人命救助，架設除污棚及大量傷患搶救。
第三大隊長殷明坤表示，面對工廠火警除仰賴平時訓練，對於消防員自身安全也不容忽視，新修法的消防法生命三權中的「資訊權」，著重在於消防員救災時資訊取得，也是這次演練中強調部分。
殷指出，演練中廠方管理權人必須依照消防法21之1條規定，提供化學品種類、數量，位置平面配置圖等搶救必要資訊，且指派專人到場協助救災，以確保消防人員安全、提升搶救效率。
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