高齡者騎機車要小心！ 彰化縣9月已3名老人車禍死亡

為減少老人騎乘車輛車禍案件，政府自2017年7月實施高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲長者必須通過體檢和認知檢測，才能換領3年短期駕照，如果拿逾期駕照上路，可開罰1800~3600元，此項制度到今年7月1日屆滿3年，彰化縣換照比例雖然達7成2，不過，高齡者騎乘車輛車禍案件仍然居高不下。

儘管彰化警方加強安全宣導，彰化縣在9月仍發生了3件高齡者死亡車禍案件。昨天下午3時許，77歲老婦人騎機車沿花壇鄉中山路1段慢車道時，碰撞到停到路邊一輛轎車後，再撞到同向一輛行駛中的轎車，再連續撞到停在路邊的兩輛轎車，她連人帶車倒地，送醫傷重不治。

此外，9月14日清晨，二林鎮74歲老翁騎機車行經二林鎮廣興里彰168縣道與彰170縣道路口，與另名機車騎士發生碰撞，送醫仍回天乏術；9月2日上午， 一名73歲婦人在彰化市金馬路1段與建國北路口，雖然騎到待轉區，卻未依號誌通過，遭小貨車撞及送醫不治。

彰化監理站指出，高齡駕駛人駕駛執照管理制度是在2017年7月1日正式上路，滿75歲長者需每3年換照一次，另超過75歲受違規記點或吊扣駕照者長者，要在3個月內換照，換照者會收到通知，若沒有在期限內換照，將公告註銷駕照；高齡駕駛人換照測試包含體檢，以及認知功能檢測二大項，其中認知測驗包括對時間、地點概念，物件記憶力等。

依彰化監理統計，彰化縣被通知換照的高齡者共1萬3000多人，監理站除寄通知外，還多次打電話催促前往換照，到目前為止，換照率為7成2。監理站站長王顯文說，未換照的原因主要是體檢沒過，像視力不足等，或者因為不再使用或無法再使用車輛，或者嫌麻煩，就索性不換了。

高齡者沒有主動換照，雖然尚無罰則，但逾期未換照者，駕照即逾期，如仍駕車上路的話，可被依道路交通管理處罰條例22條處罰1800至3600元。不過，警方人員指，目前未特別針對未換照的高齡者取締，仍以勸導為主。

彰化監理站站長王顯文說，要求高齡者換照只是針對體能及反應狀況的檢測，但很多高齡者發生車禍往往不只體能問題，而是對交通法規遵循、路權、交通安全觀念薄弱，加上鄉下公共運輸工具不足、道路友善空間不良，致高齡者容易發生交通事故，同樣有改善的空間。

彰化縣警局交通隊長林世明說， 65歲到74歲間，活動能力相對較好的初老族群，以騎乘機車為主要事故傷亡使用運具；而 85歲以上族群則以步行發生事故傷亡比例較高。

林世明指出，高齡者機車騎士碰撞型態，以側撞為主，其中側撞約有 7 成發生於路口，肇事原因以未依規定讓車與左轉彎未依規定(左轉側撞)居多，因此必須加強教育高齡者正確的路權觀念及道路風險意識，施予路權宣講外，藉由落實執法取締應為有效且快速的行為矯正方法。

警方並提供騎乘機車需注意事項：

1. 騎乘機車正確配戴安全帽，以保護頭部。

2. 勿酒後駕車。

3. 行車勿當低頭族（看手機）

4. 不飆車、不疲勞駕駛、勿無照駕車且勿將機車借給無適當駕照的人。

5. 大型車轉彎半徑大並有視野死角，機車避免過於靠近行駛於大型車前或併行，以維護生命安全。