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瑪莎拉蒂借友發生行車糾紛 車主成代罪羔羊被痛毆
蕭姓商人今年2月間將所有的瑪莎拉蒂車子借友人，未料友人與劉男發生行車糾紛，劉懷恨在心，至6月間發現這瑪莎拉蒂停在美村路，即找陳男等人在該處守候，挾持蕭男上車毆傷，見蕭對所質問的全然不知，才知打錯人，始讓蕭離開，台中地檢署今天依妨害自由罪起訴劉男、陳男。
起訴書指出，劉男（21歲）於2月間，與登記在蕭男名下瑪莎拉蒂自小客車發生行車糾紛，懷恨在心，至6月13日晚間，劉在台中市西區美村路發現該輛瑪莎拉蒂，意圖教訓對方。
劉聯絡陳男（26歲）夥同綽號「小毛」、「大頭」的不詳男子，駕駛黑色BMW轎車到場，等候瑪莎拉蒂車主，同晚蕭男欲前往駕駛瑪莎拉蒂，劉男等人強押蕭男至BMW後座，由劉與「大頭」分坐在蕭的兩側，「小毛」坐副駕駛座，再由陳男駕車離開現場。
劉男等人欲將被害人蕭男載往市郊，在車上拉起蕭的衣服蓋住頭部，動手毆打蕭男洩恨，致蕭受有頭部、右臉、左手肘 、右前臂等多處受傷。然因蕭對劉的質問全然不知，劉等人才知道找錯對象，在南屯路與永春路口讓蕭男離去，經蕭報警處理。
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