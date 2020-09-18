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北市女子宣告死亡8年 南警比對找到被安置的她

中央社 / 台南18日電

北市63歲賴姓女子受雙親重男輕女影響而情緒不穩，離家多年，19年前在台北路倒街頭後被安置，家人於8年前宣告她死亡，直到台南警方比對資料，才確認她的身分。

「你認得我嗎，我是阿昭」，1名婦人對坐在輪椅上的另名婦女喊說，一面喊一面緊緊擁抱對方。坐在輪椅上的婦女是63歲賴女，喊叫擁抱的是她多年不見的妹妹。

原來未婚的賴女，生長在重男輕女的家庭，雖有5個兄弟姐妹，卻無法忍受並因此造成情緒不穩，多次離家，多年前最後一次離家後就行蹤不明，家人也不知她在哪裡，於8年前宣告死亡。

不過，賴女只是沒讓家人尋獲罷了，她民國90年被發現路倒台北街頭，因身上未攜帶證件，無法對話，且無家屬出面指認，在查無身分下，由台北市政府社會局安置迄今。

台南市警局麻豆分局防治組巡佐吳孟宇去年查得賴女身分不明的通報，逐一過濾比對失蹤人口歷史通報紀錄，花了1年多的時間，才揭開賴女身分之謎，聯繫家屬到場。

警方表示，賴女父母及兄弟姊妹多已去世，只剩1個妹妹，賴女精神狀態又不穩，不太認得妹妹，將持續由台北市社會局安置，好讓妹妹安心。

台北市63歲賴姓女子（坐在輪椅上者）多年前離家後就行蹤不明，家人也不知她在哪裡，8年前宣告死亡。因路倒台北街頭，在查無身分下，由台北市政府社會局安置，直到台南警方逐一比對資料，才解開她的身分之謎，聯繫家屬到場。（台南市警局提供） 中央社
台北市63歲賴姓女子（坐在輪椅上者）多年前離家後就行蹤不明，家人也不知她在哪裡，8年前宣告死亡。因路倒台北街頭，在查無身分下，由台北市政府社會局安置，直到台南警方逐一比對資料，才解開她的身分之謎，聯繫家屬到場。（台南市警局提供） 中央社

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