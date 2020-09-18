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山區調查森林資源遭虎頭蜂攻擊 林管處人員吊掛送醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮林管處邱姓約雇護管員今天在山區執行森林資源調查時，遭虎頭蜂螫，被吊掛下山送醫。記者王燕華／攝影
花蓮林管處邱姓約雇護管員今天在山區執行森林資源調查時，遭虎頭蜂螫，被吊掛下山送醫。記者王燕華／攝影
花蓮林管處新城工作站人員近日在秀林鄉幸福水泥礦區附近作森林資源調查，其中一名邱姓約雇護管員，今天上午突遭虎頭蜂螫5、6針，當場昏迷，幸好後來自行恢復意識，但身體仍虛弱；空勤總隊出動直升機前往吊掛，近中午時降落德興棒球場，轉往花蓮慈濟醫院就醫。

新城工作站人員執行的是例行性的年度森林資源調查，邱姓約雇護管員等4人昨天上山紮營，今天上午繼續展開調查時，行經幸褔水泥礦區上方、石坑子山西側溪溝處，遭到虎頭蜂螫咬，邱男被螫約5針，當場陷入昏迷，但仍有呼吸，同行隊員趕緊打電話向處本部回報，再轉請花蓮縣消防局救援。

花蓮縣消防局上午10時17分獲報，由新秀消防分隊長溫宗豪攜藥帶隊，一人8人火速趕往，同時空勤直升機也出動協助；上午11時10分新城工作站回報，現場工作人員表示已自行施打腎上腺素，邱男已恢復清醒，但身體仍虛弱。

空勤直升機在上午11時32分吊掛成功，隨即飛返德興棒球場，再由救護車轉送慈濟醫院救治。

花蓮林管處長楊瑞芬說，今年因為乾旱，虎頭蜂特別凶猛，若是不小心進入牠的範圍，就會遭到攻擊，防不勝防，因此在內部工作會議時，都會提醒同仁要穿淺色、表面光滑的長袖衣褲、戴帽子，避免被蜂螫到較重要的部位，上山時也會備有應急藥品。之後對於山區調查等工作，會更提醒林管處人員一定要特別小心。

花蓮林管處邱姓約雇護管員今天在山區執行森林資源調查時，遭虎頭蜂螫，被吊掛下山送醫。記者王燕華／攝影
花蓮林管處邱姓約雇護管員今天在山區執行森林資源調查時，遭虎頭蜂螫，被吊掛下山送醫。記者王燕華／攝影

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