男子手腳有刀傷倒臥北市舊兒童樂園 命危送醫
台北市警消今天獲報，指圓山舊兒童樂園內有救護案，派員到場發現，1名年約40歲男子手腳疑遭刀割傷倒地，送醫時已無呼吸心跳，警消立即把傷者送往新光醫院，案發原因待釐清。
台北市政府消防局上午10時許接獲清潔人員報案，指稱位於玉門街附近的圓山舊兒童樂園內有救護案，派員到場發現，1名年約40歲男子受傷，手腳疑遭刀割傷，立即把傷者送醫。初步了解，傷者身上無證件。
至於詳細案發原因，仍待警方進一步調查釐清。
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