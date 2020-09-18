網傳北捷迷魂盜再現引恐慌 警方澄清為舊謠言
台北捷運警察隊今天表示，網路近期流傳「遭使用迷香、麻醉劑攻擊」等疑似被害人留言，造成民眾誤認捷運站有迷魂盜，經查皆是先前網路留言，近期無類似報案紀錄，呼籲別轉傳。
北市警局捷運警察隊發布新聞資料指出，網路近來流傳「在捷運中正紀念堂月台椅子坐著候車遇到擄人集團」等疑被害人留言，引起民眾恐慌。
捷運警察隊查證後發現，相關貼文是從2006年就在網路流傳，但近期被網友不斷改寫、轉發，並加上「使用迷香、麻醉劑攻擊」、「單靠摸頭髮就讓人產生暈眩」等聳動字眼，讓民眾誤認為捷運站再次出現迷魂盜。
警方清查大台北捷運系統，近期沒有類似案件的報案紀錄，提醒網友不要轉發網路謠言，會持續派員巡查捷運站，保障乘客安全。
捷運警察隊呼籲，遇到犯罪行為或可疑人應提高警覺，可上政府部門網站查證訊息真偽，遇危險情事可就近向警方求助，警方獲報後會立即派員到場處置。
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