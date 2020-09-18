影／愛犬腳卡在籠子的縫隙 警協助牧羊犬脫困

台中市民蔡姓婦人所養的牧羊犬「達比」，日前腳卡在籠子的縫隙裡，焦急的不知如何是好，倒潤滑油嘗試了1個多小時，也無法讓愛犬的腳從籠內拔出，急得報警請求協助，員警嘗試自下方輕推牧羊犬，「達比」立刻順利脫困，讓蔡婦又驚又喜，懸著的一顆心終於可以放下，「達比」也露出無辜的表情，可愛的反應令警方會心一笑。

9月16日上午11時35分，市警二分局永興派出所接獲58歲蔡姓婦人報案，指稱自己飼養的牧羊犬「達比」腳卡在籠子裡，需警方協助。警員郭彥志及王總丞到場後，蔡婦表示自己倒潤滑油嘗試了1個多小時，但遲遲無法讓愛犬的腳從籠內拔出，讓她好生焦急。

郭、王2警雖感受到飼主的著急，但無奈表示警方並非動物專家，也沒專業器具可鋸斷堅固的狗籠，只能建議蔡婦向熟識的獸醫院尋求諮詢。

就在蔡婦慌張聯絡的同時，員警嘗試自下方輕推牧羊犬的肉球，「達比」立刻順利脫困，讓蔡婦又驚又喜，懸著的一顆心終於可以放下，「達比」也露出無辜的表情，可愛的反應令警方會心一笑。