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影／愛犬腳卡在籠子的縫隙 警協助牧羊犬脫困
台中市民蔡姓婦人所養的牧羊犬「達比」，日前腳卡在籠子的縫隙裡，焦急的不知如何是好，倒潤滑油嘗試了1個多小時，也無法讓愛犬的腳從籠內拔出，急得報警請求協助，員警嘗試自下方輕推牧羊犬，「達比」立刻順利脫困，讓蔡婦又驚又喜，懸著的一顆心終於可以放下，「達比」也露出無辜的表情，可愛的反應令警方會心一笑。
9月16日上午11時35分，市警二分局永興派出所接獲58歲蔡姓婦人報案，指稱自己飼養的牧羊犬「達比」腳卡在籠子裡，需警方協助。警員郭彥志及王總丞到場後，蔡婦表示自己倒潤滑油嘗試了1個多小時，但遲遲無法讓愛犬的腳從籠內拔出，讓她好生焦急。
郭、王2警雖感受到飼主的著急，但無奈表示警方並非動物專家，也沒專業器具可鋸斷堅固的狗籠，只能建議蔡婦向熟識的獸醫院尋求諮詢。
就在蔡婦慌張聯絡的同時，員警嘗試自下方輕推牧羊犬的肉球，「達比」立刻順利脫困，讓蔡婦又驚又喜，懸著的一顆心終於可以放下，「達比」也露出無辜的表情，可愛的反應令警方會心一笑。
警分局長蔡元戎表示，「為民服務」為警察工作之本，同仁用心盡責的表現，大大提昇警察形象，值得肯定；惟為爭取時效及落實分工，民眾如需動物救援可致電台中市動物保護防疫處或撥打市民專線1999請其轉介。
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