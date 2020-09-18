婦人魚攤一手秒偷2條魚被監視器錄下 網議論：好專業

婦人魚攤一手秒偷2條剝皮魚。記者游明煌／攝影 基隆市成功市場附近高架橋下一間魚攤，日前有一名女子經過時，假意在選購魚貨，沒想到趁大家不注意時，一手就秒偷2條魚放進袋子內，再若無其事地走開，過程全被監視器拍下，警方已查出身分，循線調查中。

婦人行窗過程被人貼在臉書社群「基隆人」，引發不少網友議論，有人說「是剝皮魚太好吃嗎」、「一手偷2條，好專業」、「秒偷好強啊」、「為了2條魚，沒了人格」。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長張畯盛，有關有網友在基隆人社團貼文「魚遭竊」一案，派出所已知悉嫌疑人身分，將主動積極查找行為人，也請網友可以報案以利追查。