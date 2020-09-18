快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

車禍被要求別報警「大事化小」？網喊母湯：快裝行車記錄器自保

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友發生車禍，對方竟要求她「大事化小，小事化無」不要報警，讓女網友十分傻眼。圖為示意圖，非當事人。 圖片來源／ingimage
有位女網友發生車禍，對方竟要求她「大事化小，小事化無」不要報警，讓女網友十分傻眼。圖為示意圖，非當事人。 圖片來源／ingimage

發生車禍該怎麼辦？如果「乍看」不嚴重，對方要求別報警，該怎麼辦呢？有位女網友在臉書爆怨公社PO文，說她被阿伯騎士撞傷，對方說人沒怎樣不用報警，甚至告訴她，「大事化小，小事化無，這樣不好嗎？」，讓女網友十分傻眼。

原PO下班去夜市，途中被沒戴安全帽的阿伯撞傷。對方還先聲奪人，「妳人沒有什麼樣，應該是不用叫警察來了」，原PO堅持報警，讓阿伯很不高興；中間有位阿伯親友路過，看見阿伯沒戴安全帽，還說「會叫他兒子拿來」。兒子到場後對原PO說，「妳的車擦撞的痕跡，我幫妳磨一磨就好了。」原PO拒絕，堅持交給機車行處理。兒子見笑轉生氣，大聲嗆原PO：「上法院也沒關係，攏總來啦!」

警察後來做筆錄，阿伯卻堅持他有戴安全帽(現場安全帽疑似兒子後來拿來的)。因為沒有監視器畫面，也沒有行車記錄器，警察也難舉證開單。警察建議原PO，以後要裝行車記錄器，保護自己也方便蒐證，他也提醒原PO要去就醫，以便申請保險理賠。

車禍文一出，網友紛紛力挺原PO，「現在這種人真的很多阿，祝妳早日康復」、「不管再小的車禍，報警就對了」、「這種人都一開始很大聲，上法院就沒聲音了」、「記得列表財產損失，清單明細、收據、拍照，請醫院開診斷證明，申請工作損失」。

不少人認為行車記錄器真的太重要，「機車也是要裝行車記錄器，花個幾千元對自己是個保護。」、「我裝好裝滿前後鏡頭，就是要預防這樣睜眼說瞎話的人。」也有網友分享歪樓車禍故事，「我朋友比較幸運，也是被阿伯撞，他說要報警，結果阿伯兒子來，塞了二十萬給他」。

發生車禍，第一時間到底該怎麼辦呢？根據新北市政府警察局資訊服務網公布的「交通事故處理流程」如下

●臨場如何處理

1.輕微車禍：

凡車輛毀損輕微而無人傷亡之交通事故，應先將肇事汽車之四個車角或肇事機車輪胎以噴漆、粉筆或尖硬物在地上標繪定位後，迅速將車輛移置路旁不妨礙交通處所，再報警處理。

2.一般交通事故﹝不含輕微交通事故﹞：

為應警察人員蒐證、調查之需，應暫時保留現場，立即報警處理，但必須在車輛前後適當位置放置警告標識，以免妨礙交通及再次發生事故。

●如何報案

1.凡在轄內道路發生交通事故時應立即報警處理，報案電話：110。

2.報案人報案時應說明肇事發生詳實地點與時間、車種與號牌、有無傷亡及報案人姓名、地址等資料；報案後在原地等候處理人員抵達處理。當事人親自報案，屬自首負刑事責任可依法減刑。

車禍 行車記錄器

延伸閱讀

3台機車塞「超瘦車位」遭嗆 網找碴：看好久才知道原因

千萬麥拉倫違停路邊！ 拖吊車「照拖」一氣呵成 網讚：這家很專業

超傲嬌停車場「歡迎光臨，哼！」網笑翻：被機器鄙視了

他怨紅燈「滑一下手機」要開罰不合理 網轟：三寶還不自覺

相關新聞

賓士併排違停GG 突開車門擊落騎士還被撞掉門

左營區謝姓男子日前駕駛賓士轎車違規併排，開車門又未注意後方，導致林姓機車騎士閃避不及撞上，送醫輕傷無礙。只是謝男賓士轎車...

驚！雲林兩車相撞彈炸起火 兩團火球碰撞過程曝光

雲林縣土庫鎮外環道林森路和中華路口，今天凌晨0時20分，一輛自小客車與貨車在路口對撞，疑因撞上油箱，兩部一撞馬上起火，深...

一家三口葬身氣爆火海 對門住戶聽到母子大喊：救命！

台中市東海大學旁的東海別墅商圈民宅發生大火氣爆，造成4死1傷慘劇，其中陳姓一家三口均成焦屍，包括42歲陳姓男子、37歲陳...

蘭嶼1男潛客溺水失去呼吸心跳 送醫急救

台東蘭嶼今天下午1時40分許，傳出1名黃姓男潛客溺水意外，被救上岸時已沒有呼吸心跳，警消緊急送往蘭嶼衛生所急救中。至於溺...

路口安全大執法 嘉義縣闖紅燈紅燈右轉違規逾2000件

嘉義縣警察局9月1日起，配合全國同步展開「路口安全大執法」專案，截至昨天，舉發「車不讓人」16件、「闖紅燈或紅燈右轉」2...

東海商圈氣爆4死1傷 民眾移工看熱鬧商家罵：吃飽太閒

台中東海商圈今天發生民宅氣爆，4死1傷，許多人趕到現場看熱鬧，還有移工也到場，附近商家罵，這些人吃飽太閒。

花蓮鳳林重大車禍 小客車自撞路樹2人失去生命跡象

花蓮縣鳳林鎮今天近中午時發生重大車禍，一輛小客車不明原因，在台9線鳳林段的中華路和信義路口撞擊路樹，車頭幾乎全毀，車上4...

通霄發電廠外包工人施工溺水 無生命跡象送醫搶救

苗栗縣通霄火力發電廠今天上午11時許發生施工意外，57歲沈姓工人進入海水進水口工作時溺水，消防人員趕到時工人已無生命徵象...

影／攤商病發倒地 2護理師逛夜市急救人

高雄市大寮區翁園夜市1名林姓攤販擺攤時突然昏倒，2名逛夜市的護理師見狀，立即輪流幫他做心肺復甦術，直到救護車趕到後將林送...

高雄5人凌晨當街鬥毆 警棍打斷噴辣椒水制伏

高雄一對邱姓父子、許姓兄弟檔、陳姓男子為昨晚6點多餐敘飲酒，接著轉到楠梓區的小吃部續攤，沒想到酒後起口角，邱姓父子等3人...

影／海巡疲奔命！ 昨救10立槳遊客 今又救8潛水客

新北市瑞芳區象鼻岩附近海域昨天有10名玩立槳遊客，因海浪過大體力不支求救，被海巡人員派船艇救回。沒想到今天上午水湳洞陰陽...

一家三口葬身火海 屋主曾家暴、屍體旁有打開的瓦斯桶

台中市東海大學旁的東海別墅商圈民宅發生大火氣爆，造成4死1傷，台中市消防局在現場找到3桶瓦斯，分別位於2樓一桶10公斤桶...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

氣爆家屬崩潰大哭痛斥救災太慢！消防局：10分鐘就到場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。