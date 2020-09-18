車禍被要求別報警「大事化小」？網喊母湯：快裝行車記錄器自保

發生車禍該怎麼辦？如果「乍看」不嚴重，對方要求別報警，該怎麼辦呢？有位女網友在臉書爆怨公社PO文，說她被阿伯騎士撞傷，對方說人沒怎樣不用報警，甚至告訴她，「大事化小，小事化無，這樣不好嗎？」，讓女網友十分傻眼。

原PO下班去夜市，途中被沒戴安全帽的阿伯撞傷。對方還先聲奪人，「妳人沒有什麼樣，應該是不用叫警察來了」，原PO堅持報警，讓阿伯很不高興；中間有位阿伯親友路過，看見阿伯沒戴安全帽，還說「會叫他兒子拿來」。兒子到場後對原PO說，「妳的車擦撞的痕跡，我幫妳磨一磨就好了。」原PO拒絕，堅持交給機車行處理。兒子見笑轉生氣，大聲嗆原PO：「上法院也沒關係，攏總來啦!」

警察後來做筆錄，阿伯卻堅持他有戴安全帽(現場安全帽疑似兒子後來拿來的)。因為沒有監視器畫面，也沒有行車記錄器，警察也難舉證開單。警察建議原PO，以後要裝行車記錄器，保護自己也方便蒐證，他也提醒原PO要去就醫，以便申請保險理賠。

車禍文一出，網友紛紛力挺原PO，「現在這種人真的很多阿，祝妳早日康復」、「不管再小的車禍，報警就對了」、「這種人都一開始很大聲，上法院就沒聲音了」、「記得列表財產損失，清單明細、收據、拍照，請醫院開診斷證明，申請工作損失」。

不少人認為行車記錄器真的太重要，「機車也是要裝行車記錄器，花個幾千元對自己是個保護。」、「我裝好裝滿前後鏡頭，就是要預防這樣睜眼說瞎話的人。」也有網友分享歪樓車禍故事，「我朋友比較幸運，也是被阿伯撞，他說要報警，結果阿伯兒子來，塞了二十萬給他」。

發生車禍，第一時間到底該怎麼辦呢？根據新北市政府警察局資訊服務網公布的「交通事故處理流程」如下