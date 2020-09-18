影／夜遊小琉球忘情拍照落海 岸上救生圈救她一命

從台北市到屏東離島小琉球度假的2名26歲女遊客，昨天晚上相偕到白沙漁港夜遊，2人在堤防上拍照時，因燈光昏暗，1人踩空掉落海，當時四下無人，岸上女同伴見一旁掛著一個救生圈，立即取下丟下海並打電報案，海巡隊員獲報趕至，以救生艇將抱著救生圈的女遊客救上岸，虛驚一場，眾人直呼岸上備而不用的救生圈救了她一命。

海巡署南部分署小琉球安檢所昨晚10時許接獲通報，有民眾撥打118報案稱，「白沙漁港綠燈塔前方海域有民眾落海，請派員救援」，所長謝旻儒獲報後立即啟動救援機制，派員前往綠燈塔確認落海民眾位置，並出動救生艇前往救援。

海巡人員抵達現場時，發現落水民眾抱著救生圈在海面上載浮載沉，為避免民眾因浮力不足而下沉，再拋擲1個救生圈以增加浮力，並以手持式探照燈指引救生艇救援位置，不久將落海女遊客救起，初步檢查身體無明顯外傷，由消防局琉球分隊救護車送往琉球衛生所檢傷後，自行返回民宿。