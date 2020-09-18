聽新聞
test
0:00 / 0:00
女駕駛汽車變速箱故障困車陣 土城熱心交警推車協助脫困
新北市土城警分局交通分隊員警游文瑋日前執行交通崗勤務時，發現前方車流堵塞情形，立即上前查看，發現一輛白色汽車拋錨於路中央，游員與一名熱心民眾合力將拋錨車移至路旁，順利讓壅塞的車流恢復順暢，拋錨車駕駛也十分感謝員警與民眾協助。
9月14日上午8時許，正值上班交通尖鋒時段，土城交通分隊員警游文瑋在土城區中央路上執行交通崗疏導勤務時，發現前方車流有堵塞情形，經上前查看發現一輛白色汽車停在中央路與永寧路口，導致後方車流受到影響造成塞車。
汽車駕駛黃姓女子見員警到場，緊張表示，車輛疑似變速箱故障，一時之間也不知道該怎麼辦，所幸員警立即趕來協助，游員與一名熱心路人合力將拋錨車推移至路旁，並陪同女駕駛等待拖吊車前來救援，黃女也不斷感謝員警熱心幫忙，協助拋錨車脫困，迅速排除塞車狀況。
警方提醒民眾開車出門前應做行前檢查，下車熄火時也記得檢查車燈是否關閉，並定時進廠維修保養，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，若無法移動，也請開啟雙黃燈並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言