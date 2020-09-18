女駕駛汽車變速箱故障困車陣 土城熱心交警推車協助脫困

新北市土城警分局交通分隊員警游文瑋日前執行交通崗勤務時，發現前方車流堵塞情形，立即上前查看，發現一輛白色汽車拋錨於路中央，游員與一名熱心民眾合力將拋錨車移至路旁，順利讓壅塞的車流恢復順暢，拋錨車駕駛也十分感謝員警與民眾協助。

9月14日上午8時許，正值上班交通尖鋒時段，土城交通分隊員警游文瑋在土城區中央路上執行交通崗疏導勤務時，發現前方車流有堵塞情形，經上前查看發現一輛白色汽車停在中央路與永寧路口，導致後方車流受到影響造成塞車。

汽車駕駛黃姓女子見員警到場，緊張表示，車輛疑似變速箱故障，一時之間也不知道該怎麼辦，所幸員警立即趕來協助，游員與一名熱心路人合力將拋錨車推移至路旁，並陪同女駕駛等待拖吊車前來救援，黃女也不斷感謝員警熱心幫忙，協助拋錨車脫困，迅速排除塞車狀況。