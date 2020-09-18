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韓國媳婦帶幼兒居家隔離 快煮壺燒不開起糾紛向警求救
台中市北屯區日前1名韓國媳婦從韓國返台，帶著襁褓中的孩子在防疫旅館居住，不過不知她不會操作使用旅館的快煮壺、或是快煮壺故障，與旅館人員無法順利溝通，透過公公蔡男購買新的快煮壺到旅館希望能夠將熱水壺交給媳婦，而旅館基於規定「礙不接觸」，進而發生糾紛，警方到場溝通協調，順利解決問題。
依照COVID-19防疫旅館設置及管理的辦法，門禁管理及安全維護部份，除需保持門禁，嚴防不相干人等入內拜訪居家檢疫或隔離者外，原則上工作人員與居家檢疫或隔離者儘量以電話等方式聯繫，應避免與工作人員或其他居家檢疫或隔離者近距離接觸交談，如有絕對必要，必須保持至少1公尺以上之距離。
市警五分局文昌派出所警員詹弘蔚、翁佳柔，14日凌晨3時30分，巡邏接獲蔡男（61歲）報案，到場得知蔡的媳婦為韓國人，剛從韓國攜襁褓中的孩子返台並於防疫旅館隔離。
蔡男的媳婦，不知是不會操作旅館的快煮壺、或是快煮壺故障，無法順利將水煮開，詢問旅館櫃檯因語言無法溝通，又無法進門檢查是否損壞，蔡男的孫子挨餓急需喝奶哭鬧不止，
蔡男得知後立即購買快煮壺帶至旅館欲交給媳婦，可是旅館人員表示有規定無法立即將新熱水壺交給蔡民媳婦，原則上須等隔天早上送餐人員送餐轉交，也無法讓蔡民接觸居家檢疫者。
雙方僵持不下，旅館人員透過蔡的家人確認媳婦房裡的快煮壺壞掉後，警方居中協調，經過溝通後，蔡同意將快煮壺由旅館人員轉交，而旅館人員同意將快煮壺交由蔡的媳婦，讓小孩可以立即進食不致挨餓，旅館人員先將新的快煮壺放置於房外門即可，讓蔡的媳婦有熱水可用，包牛奶給嬰兒喝。
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