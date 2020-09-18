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雲林土庫路口兩車相撞起火如火球 一男子被燒成重傷

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

土軋外環道車禍，兩車撞起火，夜裡像兩團火球各自燒。圖／消防隊提供
土軋外環道車禍，兩車撞起火，夜裡像兩團火球各自燒。圖／消防隊提供
雲林縣土庫鎮外環道林森路和中央路的丁字路口，今天凌晨0時20分，一輛自小客車與貨車，在路口對撞，可能因衝撞力過大漏油，造成兩部車起火，火勢不小，消防隊據報趕往搶救，1名小客車的王姓司機逃避不及被灼傷，傷勢不輕，送台大雲林分院急救中。

警方指出，這車禍發生在土庫鎮外環道的丁字路口，一輛由外環道通往元長方向的車輛在路口和一輛從北港方向過來的車，在路口對撞，小貨車和轎車彈飛相距約十多公尺，但兩車分別很快起火，現場馬上陷入一片火海，消防隊趕到救火。

因距土庫消防隊不遠，消防隊趕到，看到兩車並沒撞在一起卻各自起火，馬上再增派消防車趕到，發現一名小客車男子還卡在車內，趕緊將他救出，這名五十五歲的王姓自小客車駕駛已被嚴重灼傷，送醫急救中。

這車禍是否有人闖紅燈造成車禍，警方調閱監視器調查中。

消防隊很快將火撲滅，小客車王姓駕駛被救出但已嚴重灼傷。圖／消防隊提供
消防隊很快將火撲滅，小客車王姓駕駛被救出但已嚴重灼傷。圖／消防隊提供

車禍

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