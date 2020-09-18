影／海線鐵路通灣平交道 小貨車遭火車撞上起火成廢鐵

海線鐵路苗栗縣通霄鎮通灣里南平交道清晨7點33分左右發生小貨車遭火車撞上的事故，小貨車起火燃燒，消防局據報派員趕到，迅速將火勢撲滅，車內人員平安逃出。

台鐵局表示，受2511次南下列車撞及小貨車的平交道事故影響，7點33分起新埔站至通霄站各次南下、北上列車有延誤情況，預計9點30分恢復。

台鐵局表示，2511次新竹開往彰化區間車7點33分在新埔─通霄間西線通灣里南平交道撞到1輛侵入的小貨車，因2511次車輛受損無法繼續行駛，車上旅客約100人由通霄站站員引導至車站，目前以東線單線行車，已通知鐵路警察至現場處理，造成旅客不便敬請包涵。

【中央社／苗栗縣18日電】

苗栗縣通霄鎮通灣里平交道今天發生台鐵2511次區間車與小貨車撞擊事故，所幸無人未受傷，小貨車起火扭曲變形。小貨車駕駛說，柵欄突然降下，讓他措手不及，事故原因待釐清。

台鐵表示，2511次新竹開往彰化區間車上午7時33分在新埔－通霄間西線通灣里平交道，撞到1輛侵入路線小貨車，造成2511次車輛受損無法繼續行駛。

台鐵指出，區間車上近百名旅客由通霄站站員引導至車站，改搭其它列車，或由客運接駁。因應事故處理，新埔站至通霄站間暫時採東線單線行車。

小貨車吳姓駕駛（72歲）指出，平交道柵欄升起後往前行駛，但前方柵欄突然降下，他深怕撞壞不敢硬闖，趕緊下車按緊急鈕，結果列車隨即撞上，前後不過3秒。

現場藍色小貨車車體嚴重扭曲變形，遭撞擊瞬間更一度引發火勢，苗栗縣消防局獲報趕往迅速撲滅，這起事故造成新埔站至通霄站間雙向列車延誤，所幸未釀成人員傷亡。事故原因，待由警方調查釐清。